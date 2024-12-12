Сколько самолетов может строить Россия

Вследствие санкций России удалось построить только 7 пассажирских самолетов, передают российские СМИ. Речь идет о SuperJet 100, "достроенные из довоенного доработки".

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Интересно, что из-за масштабности территорий России соединить все районы страны только наземным транспортом невозможно. Именно поэтому строительство самолетов для пассажирских перевозок становится важным вопросом.

За почти 3 года полномасштабной войны против Украины Россия смогла сделать по одному опытному образцу Ил-96-400М и Ил-114. Однако эти лайнеры не совершают рейсов, а используются только для испытаний.

Кроме того, россияне пытаются заменить иностранные двигатели в "Суперджетах" и МС-21 и приходится возвращать в производство устаревшие лайнеры Ил-96-300 и Ту-214.

А ресурсы, которые могли бы пойти на строительство гражданской авиации, идут, в частности, на производство и ремонт боевых самолетов.

Напоминаем! В июне 2022 года правительство России приняло программу, согласно которой до 2030 года планировалось изготовить более 1000 самолетов, из которых 14 самолетов – до конца 2022 года, 25 самолетов – до 2023 года, а 69 самолетов – до 2024 года.