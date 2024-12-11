Когда начнутся регулярные рейсы из Кишинева

Начало полетов стартует весной 2025 года, пишет 24 канал со ссылкой на Chisinau International Airport.

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После переговоров между Международным аэропортом Кишинева и украинской авиакомпанией SkyUp Airlines рады сообщить о новом стратегическом партнерстве, SkyUp откроет оперативную базу в Кишиневе, где выделят два самолета Airbus A320, - говорится в сообщении.

Так авиакомпания запустит 8 новых направлений, начиная уже с летнего сезона 2025 года.

Пассажиры будут иметь возможность путешествовать в такие страны:

Францию;

Грецию;

Кипр;

Португалию;

Испанию.

Обратите внимание! В частности билеты уже сейчас доступны на официальном сайте Skyup. Аэро.

Какими маршрутами будет работать компания

Авиакомпания SkyUp Airlines будет работать следующими маршрутами, адаптированными к потребностям молдавских путешественников: