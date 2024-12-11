Коли розпочнуться регулярні рейси з Кишинева

Початок польотів стартує весною 2025 року, пише 24 канал з посиланням на Chisinau International Airport.

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Після переговорів між Міжнародним аеропортом Кишинева та українською авіакомпанією SkyUp Airlines раді повідомити про нове стратегічне партнерство, SkyUp відкриє оперативну базу у Кишиневі, де виділять два літаки Airbus A320, — йдеться у дописі.

Так авіакомпанія запустить 8 нових напрямків, починаючи вже з літнього сезону 2025 року.

Пасажири матимуть можливість подорожувати до таких країн:

Франції;

Греції;

Кіпру;

Португалії;

Іспанії.

Зверніть увагу! Зокрема квитки вже зараз доступні на офіційному сайті Skyup. Аеро.

Якими маршрутами працюватиме компанія

Авіакомпанія SkyUp Airlines працюватиме наступними маршрутами, адаптованими до потреб молдавських мандрівників: