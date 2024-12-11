Серед найгірших авіакомпаній у світі є і європейські. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на AirHelp.
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Яким чином визначали рейтинг авіакомпаній
Рейтинг складав онлайн-сервіс AirHelp, який називає себе світовим лідером на ринку прав пасажирів і компенсацій.
Компанія збирає статистику прибуття та відправлення для кожного літака й обчислює кількість рейсів авіакомпанії.
AirHelp зібрав дані тисяч авіапасажирів з понад 54 країн світу щодо харчування, комфорту й екіпажу авіакомпаній, якими вони літали.
Загалом рейтинг формували за трьома важливими критеріями: своєчасна робота, обслуговування клієнтів і обробка претензій, зокрема відшкодування компенсацій.
Наші дані говорять нам про те, наскільки ефективно авіакомпанії розглядають претензії, включно з тим, наскільки ймовірно вони виплатять компенсацію,
– пояснили в AirHelp.
Найгіршою компанією у світі виявилась Tunisair – національна авіакомпанія Тунісу. Недалеко від неї втекла польська авіакомпанія Buzz, опинившись на передостанньому місці в рейтингу.
Рейтинг авіакомпаній від поганих до найгірших:
- Sky Express;
- Air Mauritius;
- Tarom;
- IndiGo;
- Pegasus Airlines;
- El Al Israel Airlines;
- Bulgaria Air;
- Nouvelair;
- Buzz;
- Tunisair.
Тим часом у трійку найкращих компаній світу увійшли: Brussels Airlines, Qatar Airways та United Airlines.