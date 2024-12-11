Серед найгірших авіакомпаній у світі є і європейські. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на AirHelp.

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Яким чином визначали рейтинг авіакомпаній

Рейтинг складав онлайн-сервіс AirHelp, який називає себе світовим лідером на ринку прав пасажирів і компенсацій.

Компанія збирає статистику прибуття та відправлення для кожного літака й обчислює кількість рейсів авіакомпанії.

AirHelp зібрав дані тисяч авіапасажирів з понад 54 країн світу щодо харчування, комфорту й екіпажу авіакомпаній, якими вони літали.

Загалом рейтинг формували за трьома важливими критеріями: своєчасна робота, обслуговування клієнтів і обробка претензій, зокрема відшкодування компенсацій.

Наші дані говорять нам про те, наскільки ефективно авіакомпанії розглядають претензії, включно з тим, наскільки ймовірно вони виплатять компенсацію,

– пояснили в AirHelp.

Найгіршою компанією у світі виявилась Tunisair – національна авіакомпанія Тунісу. Недалеко від неї втекла польська авіакомпанія Buzz, опинившись на передостанньому місці в рейтингу.

Рейтинг авіакомпаній від поганих до найгірших:

Sky Express;

Air Mauritius;

Tarom;

IndiGo;

Pegasus Airlines;

El Al Israel Airlines;

Bulgaria Air;

Nouvelair;

Buzz;

Tunisair.

Тим часом у трійку найкращих компаній світу увійшли: Brussels Airlines, Qatar Airways та United Airlines.