Браширс наголосив на ефективності системи лазерного зв'язку, зазначивши, що вона обслуговує всіх користувачів Starlink приблизно за часовий інтервал у дві години.

Читайте на сайті SpaceX запустила у космос перші супутники Starlink з прямим підключенням до смартфонів

Сузір'я супутників Starlink, що складається з тисяч телекомунікаційних апаратів, озброєних 9000 лазерами, здатне передавати терабайти даних за секунду. Хоча для доступу до Інтернету використовуються радіохвилі, включення лазерного зв'язку між супутниками сприяє зменшенню затримок і розширенню глобального покриття.

Лазери, що підтримують швидкість з'єднання до 100 Гбіт/с на канал, відіграють вирішальну роль, коли наземні станції недоступні, наприклад, над океаном або Антарктидою. У таких сценаріях супутники створюють комірчасту мережу в космосі, передаючи дані іншим орбітальним апаратам.



Результати роботи системи Starlink / Фото PCMag / Michael Kan

Попри безперервний рух тисяч супутників Starlink у космічному просторі, Браширс відзначив надійність лазерної системи. SpaceX досягла вражаючого показника безвідмовної роботи лазерного зв'язку – понад 99 відсотків, демонструючи надійність технології навіть перед обличчям технічних проблем, що виникають час від часу.



Можливості лазерного зв'язку / Фото PCMag / Michael Kan

Під час презентації було продемонстровано, що супутники Starlink підтримують постійний лазерний зв'язок, щодня відбувається приблизно 266 141 "лазерне виявлення". Деякі зв'язки можуть підтримуватися протягом тривалого часу, досягаючи швидкості передачі даних до 200 Гбіт/с. Зокрема, лазерна система успішно з'єднала два супутники, розділені понад 5400 кілометрів, і зв'язок підтримувався на висоті до 122 кілометрів під час спуску супутників з орбіти.

Дивіться також SpaceX випустить портативну версію супутникової антени Starlink

Презентація продемонструвала гнучкість лазерної системи Starlink, проілюструвавши її здатність динамічно змінювати маршрути за мілісекунди. Майбутні плани SpaceX передбачають подальше вдосконалення лазерної системи передачі даних, включаючи потенційне розгортання на супутниках третіх сторін.

Компанія також вивчає перспективу прямої передачі даних від супутникових лазерів до терміналів на поверхні Землі, хоча Брашерс визнав, що для реалізації цієї амбітної технології необхідні комплексні дослідження.