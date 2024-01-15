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Плани щодо мініатюрної версії супутникового інтернет-термінала Starlink прозвучали від час публічного оприлюднення результатів внутрішньої наради компанії SpaceX. Пропозиція орієнтована на тих, хто потребує портативного та зручного способу доступу до інтернету через супутниковий зв'язок.

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Користувачі зможуть просто діставати й встановлювати Starlink Mini будь-де, навіть у віддалених районах, і підключатися до високошвидкісного супутникового інтернету з низькою затримкою. Наприклад, туристи зможуть узяти таку тарілку з собою в похід у ліс чи гори.

Це зробить технологію набагато більш зручною в порівнянні з нинішнім великим терміналом, який, як правило, потрібно кріпити на даху чи високих стовпах. Мандрівники, віддалені працівники та інші, кому потрібен доступ до інтернету в дорозі, "отримають величезну вигоду".

Маск не надав подробиць щодо термінів випуску Starlink Mini, але сказав, що він може бути запущений десь пізніше цього року. Він також натякнув, що для нього може знадобитися зовнішній акумулятор, враховуючи його компактні розміри.

Судячи з того, як він про це говорить, розробка нового пристрою ще не завершена, тож ні інженери, ні сам Маск ще не знають, який фінальний вигляд вона матиме.

Поява по-справжньому портативного термінала Starlink може змінити правила гри для універсального доступу до інтернету. Завдяки терміналам, які можна кинути в сумку, супутниковий зв'язок Starlink зможе охопити більше користувачів у більшій кількості регіонів. Особливо корисним це оновлення може стати для українських захисників, яким потрібно швидко змінювати позиції, залишаючись при цьому на зв'язку.

Потенційно це може стати найважливішим етапом розвитку в історії Starlink. Скільки коштуватиме новий тип тарілки, також поки невідомо.