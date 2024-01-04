Запуск відбувся о 19:44 за часом Тихоокеанського узбережжя США зі стартового комплексу 4 East (SLC-4E) на базі Космічних сил США у Ванденберзі.

До теми Starlink для смартфонів: SpaceX починає тестування супутникового зв'язку

Спочатку запланована на середину грудня, місія зіткнулася із затримками, причому SpaceX не надала жодних конкретних деталей щодо причин відкладення. Головною метою цієї місії була інтеграція технології DTC, що дозволяє стандартним смартфонам підключатися безпосередньо до супутників Starlink без будь-яких модифікацій.



Як працюватиме з'єднання Starlink зі смартфоном / Схема SpaceX

Для чого це SpaceX

У своїй заяві SpaceX наголосила, що додавання послуги DTC має на меті полегшити глобальний доступ до текстових повідомлень, дзвінків і веб-перегляду, незалежно від місцезнаходження користувача – на суші, в озерах або прибережних водах.

За словами генерального директора SpaceX Ілона Маска, сервіс DTC готовий усунути "мертві зони" стільникового зв'язку в усьому світі, що надає йому надзвичайну важливість та цінність під час стихійних лих.

Навіть якщо цілий регіон або країна втратить зв'язок через великий ураган, повінь, пожежу, торнадо, землетрус... навіть якщо всі вишки впадуть, ваш телефон все одно буде працювати,

– розповідав раніше Маск про DTC.

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SpaceX має плани запустити приблизно 840 супутників з підтримкою DTC протягом наступних 6 місяців, а додаткові запуски триватимуть і після цього періоду. Таким чином SpaceX прагне досягнути власної мети з розширення глобальних зв'язків за допомогою інноваційних супутникових технологій.