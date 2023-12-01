SpaceX має намір використовувати 840 супутників під час цього експериментального етапу, прагнучи отримати "спеціальні тимчасові повноваження" для оцінки можливості надання послуг стільникового зв'язку через Starlink.

А тим часом Індія представила власний аналог супутникового інтернету Starlink

У заявці наголошується на партнерстві з американським оператором T-Mobile, в рамках якого планується передача супутникових сигналів на 2 000 тестових пристроїв з використанням ліцензованого спектру стільникового оператора.

У поданих документах зазначено, що під час випробувального періоду 60 з 840 супутників будуть обслуговувати мобільні телефони в Сполучених Штатах. Експериментальний дозвіл поширюватиметься на 13 конкретних районів, включаючи:

Маунтін-В'ю в Каліфорнії,

Канзас-Сіті в Канзасі,

Г'юстон в Техасі.

Нагадаємо, що це не перша спроба SpaceX отримати дозвіл на випробування стільникового зв'язку. Попередня заявка, подана в жовтні, зіткнулася з опозицією з боку AT&T і "Асоціації бездротового зв'язку в сільській місцевості", які посилалися на процедурні проблеми. Нинішня заявка була направлена до "Управління інженерії та технологій FCC", щоб врахувати попередні заперечення.

Дивно, але Авіаційне управління США заявило, що Starlink убиватиме по людині кожні 2 роки

Наразі FCC розглядає заявку, вирішуючи, чи надавати SpaceX комплексну ліцензію на надання послуг стільникового зв'язку. Було висловлено занепокоєння щодо якості послуг, що спонукало регуляторний орган до обережного підходу. Ініціатива SpaceX з тестування може дати цінну інформацію про потенційну інтеграцію Starlink зі звичайними смартфонами для стільникового зв'язку.