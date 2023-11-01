Творці проєкту сильно заощадили — вони не замовляють послуги запуску, а також не будують власних супутників. Натомість компанія Reliance Jio взяла їх в оренду в одного з провідних супутникових операторів світу, компанії SES. У результаті гігабітний інтернет став доступний навіть у найвіддаленіших районах країни.

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Деталі

Reliance Jio використовує технологію супутників середньої навколоземної орбіти, тобто на висоті від 2 000 до 35 786 кілометрів над рівнем моря. У цій зоні, порівняно з геостаціонарною орбітою, супутники демонструють нижчу затримку сигналу, що дає змогу запропонувати послуги з високою швидкістю і низькою затримкою порівняно з традиційним супутниковим інтернетом.

SpaceFiber був уперше представлений на India Mobile Congress 2023: відео

SES надала такі апарати, як O3b та O3b mPOWER. Скільки їх загалом обслуговує SpaceFiber, не кажуть, але відомо, що загальна кількість супутників у власності SES становить трохи більше 70.

За заявою компанії потужності їхньої нової технології вистачить для підтримки формату інтернет-підключення True5G.

Неясно, які перспективи тепер можуть бути у Starlink. Поки Ілон Маск лише планує вийти на ринок Індії, Reliance Jio вже отримала схвалення на роботу від Міністерства телекомунікацій. Зараз вона у тестовому режимі обслуговує кілька віддалених районів країни, таких як Gir у Гуджараті, Korba в Чхаттісгарху, Nabarangpur в Одіші та ONGC-Jorhat в Ассамі. Наразі не зрозуміло, куди ця послуга буде розширюватися далі, і як швидко.