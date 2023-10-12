Компанія також надіслала FAA листа з вимогою виправити звіт, усунувши "неточні оцінки щодо Starlink".

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Убивчий Starlink

FAA надіслало до Конгресу США доповідь, яка ґрунтується на дослідженні, проведеному некомерційною дослідницькою групою Aerospace Corporation. У документі повідомляється про потенційні небезпеки, пов'язані з використанням великих угруповань супутників, таких як Starlink.

Згідно з доповіддю, до 2035 року за умови зростання угруповання до намічених розмірів існує ризик поранення або загибелі однієї людини раз на два роки через падіння незгорілого в атмосфері уламка супутника Starlink .

. Імовірність того, що літак буде збитий унаслідок зіткнення з космічним сміттям, яке падає, до 2035 року може становити 0,0007 на рік.

У листі від 9 жовтня SpaceX розкритикувала висновки, зроблені в доповіді, назвавши заяви "безглуздими, невиправданими й неточними". Компанія при цьому вказала, що оцінки кількості космічного сміття FAA нібито засновані на дослідженні NASA 23-річної давності. Воно стосувалося супутників, які були виготовлені компанією Iridium з матеріалів, відмінних від тих, що використовуються в космічних апаратах Starlink. Супутники SpaceX спроєктовані таким чином, щоб повністю згоріти при вході в атмосферу.

У листі компанії SpaceX також зазначається, що за період із лютого 2020 року було зведено з орбіти 325 супутників Starlink і всі вони повністю згоріли в атмосфері.

Космічна компанія Ілона Маска також розкритикувала FAA і Aerospace Corporation за "ігнорування інших супутникових систем, як-от Amazon Project Kuiper, OneWeb або будь-якої з систем на низькій навколоземній орбіті, які розробляє і розгортає Китай". Так, Starlink згадується у звіті FAA 28 разів, тоді як система Amazon Project Kuiper – чотири. Аналіз також зазначає, що до 2035 року на супутники SpaceX припадатиме "85% очікуваного ризику для людей на землі та в авіації".