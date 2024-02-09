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Ось дивний момент: вся вільна від окупантів Україна на "Карті доступності" позначена не як "Доступно", а як "Список очікування". Однак ми знаємо, що Starlink на всій цій території офіційно працює. Чому компанія позначила її іншим кольором, незрозуміло. Однак ми можемо бачити праворуч зверху, що північна частина Луганської області зафарбована тим же кольором. Тож можна зробити висновок, що якщо супутниковий інтернет працює в інших регіонах країни, то й там також.

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Видання SPEKA, яке першим звернуло увагу на допис у соцмережі X, спробувало навіть замовити термінал у Лисичанськ, який повністю окупований з липня 2022 року. Авторка статті зазначає, що сайт без заперечень запропонував стандартний тариф 75 доларів на місяць та 589 доларів за комплект обладнання.

При цьому, варто зазначити, сам Лисичанськ навіть не позначений на карті, як територія, де доступне підключення – синя колірна заливка закінчується якраз на його межі.



Межа доступності підключення Starlink / Скриншот 24 Каналу

Редакція звернулася до компанії за коментарем про розширення доступу, але поки що його не отримала, тож досі неясно, в чому справа.

Однак представники SpaceX прокоментували чутки про те, що російські військові почали застосовувати термінали Starlink, які нібито заходять з-за кордону вже активованими.

Нагадаємо, згідно з наявними даними, Росія отримує "тарілки" через Дубай. Цю інформацію підтвердив Сергій Стерненко у своїх соцмережах: "Так, це правда. Зібрані докази постараємось передати на найвищому рівні", – написав він. Учора 24 Канал отримав коментар від речника Головного управління розвідки Андрія Юсова. Він заявив, що ГУР перевіряє інформацію щодо можливого застосування окупантами супутникових систем.

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Що кажуть у SpaceX

Видання Укрінформ вдалося отримати коментар виробника терміналів Starlink. Компанія, яка забезпечує роботу супутникового інтернету, заперечила, що веде будь-які справи з російським урядом або зі збройними силами Росії.

SpaceX не веде жодних справ із російським урядом чи його військовими. Starlink не працює в Росії, тобто сервіс не працюватиме в цій країні. SpaceX ніколи не продавала та не розміщувала продукцію Starlink у Росії, а також не відправляла обладнання в РФ. Якщо російські магазини стверджують, що продають Starlink для обслуговування в цій країні, вони обманюють своїх клієнтів,

– пояснила компанія.

Крім того, згадали й про Дубай: "Starlink не можна придбати в Дубаї, а SpaceX туди не доставляє свою продукцію. Якщо SpaceX отримує інформацію про те, що термінал Starlink використовується стороною, яка перебуває під санкціями або є неавторизованим користувачем, ми розслідуємо скаргу та вживаємо заходів для дезактивації термінала, якщо це підтвердиться", – додали представники компанії Ілона Маска.

SpaceX також не уповноважує жодних сторонніх посередників, торгових посередників або дистриб’юторів продавати свої системи в Дубаї.

Варто звернути увагу, що ці коментарі стосуються лише продажу терміналів окупантам в Росію, а також роботи на території самої Росії. Однак компанія уникла відповіді на питання про те, що росіяни можуть використовувати супутниковий інтернет на окупованих територіях України. Досі не зрозуміло, де саме було помічене використання Starlink окупантами.