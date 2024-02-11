Волонтер Сергій Стерненко 8 лютого повідомив, що окупанти почали використовувати супутниковий інтернет Starlink. На фронт до ворога вони почали масово прибувати з ОАЕ, де й були активовані.

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У ГУР опублікували докази

У розвідці підтвердили, що ворог використовує термінали супутникового зв'язку Starlink. Зокрема вдалося перехопити розмови російських військових про налагодження доступу до інтернету.

Так, встановили, що доступ до інтернету Starlink мають окупанти з 83-ї окремої десантно-штурмової бригади збройних сил Росії. Відомо, що вони базуються в Донецькій області біля Кліщіївки та Андріївки.

Перехоплені розмови окупантів про налаштування Starlink: дивіться відео

Що відомо про використання Starlink окупантами