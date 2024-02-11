Волонтер Сергій Стерненко 8 лютого повідомив, що окупанти почали використовувати супутниковий інтернет Starlink. На фронт до ворога вони почали масово прибувати з ОАЕ, де й були активовані.
До теми Росія використовує Starlink в Україні протягом кількох місяців, – Defence One
У ГУР опублікували докази
У розвідці підтвердили, що ворог використовує термінали супутникового зв'язку Starlink. Зокрема вдалося перехопити розмови російських військових про налагодження доступу до інтернету.
Так, встановили, що доступ до інтернету Starlink мають окупанти з 83-ї окремої десантно-штурмової бригади збройних сил Росії. Відомо, що вони базуються в Донецькій області біля Кліщіївки та Андріївки.
Перехоплені розмови окупантів про налаштування Starlink: дивіться відео
Що відомо про використання Starlink окупантами
- Після того, як у мережі з'явилася інформація, що ворог буцімто використовує Starlink на фронту, представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що всі ці заяви будуть ретельно перевірені.
- Згодом він додав, що це явище почало набирати системного характеру. Їх масово почали поставляти у Росію через Дубай з уже активованими акаунтами.
- Представники SpaceX прокоментували заяви про те, що російські військові почали користуватися терміналами Starlink, які нібито заходять з-за кордону вже активованими. У компанії заявили, що не ведуть жодних справ з російським урядом або зі збройними силами Росії.
- Ба більше, в SpaceX також заявили, що не поставляють Starlink у Дубаї. "Якщо SpaceX отримує інформацію про те, що термінал Starlink використовується стороною, яка перебуває під санкціями або є неавторизованим користувачем, ми розслідуємо скаргу та вживаємо заходів для дезактивації термінала, якщо це підтвердиться", – мовиться в офіційній заяві.
- Разом з тим, компанія уникнула відповіді на питання, чи дійсно російські військові можуть використовувати Starlink на окупованих територіях.