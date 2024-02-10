Раніше у мережі з'явилася інформація, що у Росію почали масово поставляти Starlink з активованими акаунтами через Дубай. Варто зазначити, що вони не можуть працювати на території країни-агресорки, але можуть застосуватися на окупованих землях.

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Експерти про Starlink

Американські експерти з посиланням на джерела повідомляють, що ЗСУ вперше стикнулися з застосуванням окупантами пристроїв, підключених Starlink ще кілька місяців тому. Окрім цього, зазначається, що кількість випадків використання супутникової системи Маска лише зростає.

Прямо зараз російські війська, схоже, використовують десятки терміналів Starlink на дальньому фронті,

– пишуть у виданні.

Українські військові зазначають, що коли на фронті опиняться сотні Starlink, то воювати стане значно важче. Використання систем посилює проблеми.

Зазначимо! На тлі чуток про використання Starlink окупантами 24 Канал зв'язався з представником ГУР Андрієм Юсовим. Речник зазначив, що наразі інформація щодо цього перевіряється.

Що відомо про ситуацію