Ранее в сети появилась информация, что в Россию начали массово поставлять Starlink с активированными аккаунтами через Дубай. Стоит отметить, что они не могут работать на территории страны-агрессора, но могут применяться на оккупированных землях.

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Эксперты о Starlink

Американские эксперты со ссылкой на источники сообщают, что ВСУ впервые столкнулись с применением оккупантами устройств, подключенных Starlink еще несколько месяцев назад. Кроме этого, отмечается, что количество случаев использования спутниковой системы Маска только растет.

Прямо сейчас российские войска, похоже, используют десятки терминалов Starlink на дальнем фронте,

– пишут в издании.

Украинские военные отмечают, что когда на фронте окажутся сотни Starlink, то воевать станет значительно труднее. Использование систем усиливает проблемы.

Отметим! На фоне слухов об использовании Starlink оккупантами 24 Канал связался с представителем ГУР Андреем Юсовым. Представитель отметил, что сейчас информация об этом проверяется.

Что известно о ситуации