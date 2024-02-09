Глава Центра политических студий “Доктрина” Ярослав Божко рассказал 24 Каналу, что Илон Маск действительно мог выйти из-под контроля, поэтому оккупанты получили доступ к Starlink. Он уже не раз высказывал странные и даже абсурдные заявления об Украине и войне.
Смотрите также Илона Маска признали самым опасным человеком в Интернете
Как к оккупантам мог попасть Starlink
Также не стоит исключать, того, что к этому причастны российские специалисты, спецслужбы. Также над спутниковой сетью могли работать специалисты по связи. Кроме этого, есть случаи контрабанды, когда Starlink покупают обманом.
Украине надо провести определенную работу, чтобы наши государственные органы, которые работают с темой киберзащиты, подали в США соответствующие документы и выяснили, как это произошло. Надо попросить американских коллег, возможно, заблокировать Starlink для оккупантов, насколько это позволяют технические возможности,
– отметил Ярослав Божко
Что говорил Илон Маск о войне в Украине
- Миллиардер известен своими циничными сообщениями в социальных сетях. Как-то он даже присоединился к обсуждениям украинского контрнаступления. Маск написал, что "так много смертей за такой мизер", имея в виду территории нашего государства, которые захватил враг.
- Изобретатель спекулировал и на теме помощи Украине. Когда в США рассматривали временный бюджет, он опубликовал позорный мем с Зеленским. На нем президент Украины изображен рядом с подписью: "Когда прошло 5 минут, и ты еще не просил о миллиарде долларов помощи". Таким образом Илон Маск высмеял потребность Украины в поддержке союзников.
- Осенью 2023 года глава компании SpaceX цинично склонял Украину к переговорам с Россией и нормализации отношений с агрессором. Он говорил, что "конфликты в Украине и на Ближнем Востоке" могут перерасти в третью мировую войну. Маск заявлял, что "мир надо искать в Украине", а США не должны допустить, чтобы "региональный конфликт стал глобальным".
- Маск, будто по кремлевским методичкам, обвинял Зеленского в том, что он якобы не ценит жизни военных. Более того, миллиардер назвал его мясником и говорил, что президент Украины живет в реальности, которая не соответствует действительности.
- Несмотря на все циничные и абсурдные заявления, Starlink очень помог ВСУ, особенно в самом начале войны. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, когда было нужно Маск сделал необходимые шаги. Вклад изобретателя в будущую победу он назвал крупнейшим среди всех владельцев частных компаний.