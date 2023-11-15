Издание Clash Report в соцсети X, ранее известной как Twitter, обнародовало небольшую аудиозапись. На коротком фрагменте человек, похожий по голосу на Илона Маска, критикует Владимира Зеленского в стиле кремлевских методичек, противопоставляя ему Валерия Залужного.

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Что именно говорилось о Зеленском

Участник дискуссии, который может быть Маском, сравнил Главнокомандующего ВСУ и президента Украины. Он считает, что Валерий Залужный ценит жизнь украинских защитников и трезво оценивает реальность, а Владимир Зеленский якобы этого не делает.

Я думаю, что Залужный – действительно тот, кто ценит жизнь своих людей и трезво смотрит на происходящее. Зеленский долго живет в реальности мясника, и эта реальность не соответствует действительности,

– сказал он.

Само издание утверждает, что это был именно Маск, который действительно назвал украинского президента "мясником".

Маск называет Зеленского "мясником": видеофрагмент Clash Report



Обратите внимание! Это заявление перекликается с фейками, которые разгоняет Кремль. Сначала россияне распространяли вбросы о якобы напряженности между Зеленским и Залужным. Затем оккупанты противопоставляли их друг другу и призывали украинцев "голосовать" за Главнокомандующего ВСУ на будущих президентских выборах. Некоторые западные СМИ тоже подыгрывают Москве и распространяют вражескую пропаганду о нашем военном и политическом руководстве.

К слову, Маск не в первый раз делает выпад в сторону президента Украины. Пока Зеленский постоянно призывает партнеров дать Украине больше оружия для противостояния полномасштабному вторжению России и ужесточить санкции против страны-агрессора, уверяет, что мы не сдадимся, а также ежедневно в обращениях благодарит украинских защитников и защитниц и отмечает их заслуги, американский изобретатель пытается его обесценивать и высмеивать.

Так, в одном из своих постов бизнесмен выложил переделанный мем с лицом Зеленского, где президент Украины изображен человеком, который каждые 5 минут просит деньги. Из-за этого миллиардер столкнулся со шквалом критики.

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