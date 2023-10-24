Миллиардер убежден, что союз России и Китая очень опасен и назвал это невероятным сочетанием. Стоит отметить, что несколько дней назад Путин посетил форум в Пекине.
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Что говорил Маск о войне
Во время конференции в соцсети Х, ранее известной как Twitter, Илон Маск выдал очередное скандальное заявление по поводу войны в Украине и ситуации в мире в целом. В частности, он убеждал, что военные конфликты на Ближнем Востоке и Украине могут перерасти в Третью мировую войну.
Миллиардер добавил, что политика США должна быть направлена на недопущение ситуации, когда "региональный конфликт быстро становится глобальным". Также Маск выразил опасение, что Россия будет строить альянс с Китаем и Ираном – поэтому якобы мир должен пересмотреть отношения со страной.
Нам нужно найти мир в Украине, и я думаю, что нам нужно восстановить нормальные отношения с Россией,
– заявил миллиардер.
Кроме этого он заявил, что военная мощь США не такая, какой она была когда-то, по сравнению с другими мировыми государствами.
Миллиардер и война в Украине
- Менее месяца назад Илон Маск опубликовал на своей странице твит, в котором высмеивает факт потребности Украины в финансовой помощи. "Когда прошло 5 минут, и ты еще не просил о миллиарде долларов помощи", – так Маск подписал известный мем, но с лицом украинского президента.
- Перед этим Маск перепостил на свою страницу публикацию, в которой утверждалось, что Украина теряет множество военных для освобождения земель, которые даже не заметно на карте. Он прокомментировал это как: "Так много смертей за такой мизер"
- В апреле бизнесмен снял ограничение из российских и китайских государственных СМИ в Twitter. Те снова появились в рекомендациях пользователей и еще без соответствующей отметки о финансировании властями.