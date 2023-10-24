Мільярдер переконаний, що союз Росії та Китаю дуже небезпечний і назвав це неймовірним поєднанням. Варто зазначити, що декілька днів тому Путін відвідав форум у Пекіні.
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Що говорив Маск про війну
Під час конференції у соцмережі Х, раніше відомій як Twitter, Ілон Маск видав чергову скандальну заяву щодо війни в Україні та ситуації у світі загалом. Зокрема, він переконував, що військові конфлікти на Близькому Сході та в Україні можуть перерости в Третю світову війну.
Мільярдер додав, що політика США має бути направлена недопущення ситуації, коли "регіональний конфлікт швидко стає глобальним". Також Маск висловив побоювання, що Росія розбудовуватиме альянс з Китаєм та Іраном – тому нібито світ має переглянути відносини з країною.
Нам потрібно знайти мир в Україні, і я думаю, що нам потрібно відновити нормальні відносини з Росією,
– заявив мільярдер.
Окрім цього він заявив, нібито військова міць США не така, якою вона була колись, у порівнянні з іншими світовими державами.
Мільярдер та війна в Україні
- Менш як місяць тому Ілон Маск опублікував на своїй сторінці твіт, у якому висміює факт потреби України у фінансовій допомозі. "Коли минуло 5 хвилин, і ти ще не просив про мільярд доларів допомоги", – так Маск підписав відомий мем, але з обличчям українського президента.
- Перед цим Маск перепостив на свою сторінку публікацію, у якій стверджувалося нібито Україна втрачає безліч військових для звільнення земель, які навіть не помітно на карті. Він прокоментував це як: "Так багато смертей за такий мізер"
- У квітні бізнесмен зняв обмеження з російських та китайських державних ЗМІ в Twitter. Ті знову з'явилися у рекомендаціях користувачів та ще й без відповідної позначки про фінансування владою.