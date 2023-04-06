Що взагалі сталося

У 2020 році Twitter запровадив заходи для позначення акаунтів ЗМІ, підконтрольних урядам, зокрема Китаю та Росії, тегом "Залишайтеся в курсі", що вказує на редакційний контроль з боку цих країн. Крім того, ці акаунти були заблоковані в пошуковій видачі. Однак з 6 квітня 2023 року ці обмеження були зняті рішенням Маска.

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Такий крок викликав ажіотаж як серед користувачів соціальних мереж, так і серед експертів. Попри те, що політика Twitter все ще передбачає, що фінансовані урядами ЗМІ мають бути позначені відповідним чином, акаунти китайських та російських державних ЗМІ, таких як "Народна газета", "Ізвестія" та "Сіньхуа", знову з'являються в результатах пошуку.

Ще ж і надто, ці акаунти з'являються у верхній частині списку, а також рекомендуються в розділі "Для вас", який з 15 квітня 2023 року буде відображати лише так звані перевірені акаунти, які, проте, жодної перевірки не проходять, а лише сплачують Маску 8 доларів за підписку Twitter Blue.

Відбувається щось дуже дивне

Цікаво ще й те, що тепер Twitter позначив акаунт Національного громадського радіо (NPR) як медіа, що фінансується урядом США. Це викликало негативну реакцію і прохання NPR видалити цю позначку. Хоча Twitter запевняв, що акаунти авторитетних медіа-організацій, таких як BBC та NPR, не будуть позначені, Маск, схоже, передумав.

Річ у тім, що фінансування від уряду США для NPR не перевищує 1% від загального бюджету радіо. За такою ж логікою Маск сміло міг би "нагородити" аналогічною позначкою офіційний акаунта SpaceX – там частка коштів США становить куди більший відсоток.

Реакція інтернету

Рішення Маска зняти обмеження з акаунтів китайських і російських державних ЗМІ викликало неоднозначну реакцію. Одні стверджують, що це сприяє свободі слова і дозволяє почути різні голоси (якщо свободою слова називати пропаганду, маніпуляції фактами та відверту брехню, фейки і вигадки), тоді як інші висловлюють занепокоєння з приводу потенційної дезінформації, що поширюється через ці акаунти. Twitter ще не зробив офіційної заяви щодо рішення Маска і не надав роз'яснень щодо змін у своїй політиці.

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Оскільки ландшафт соціальних медіа та їхні відносини з державними ЗМІ продовжують розвиватися, рішення Маска зняти обмеження на акаунти китайських і російських державних ЗМІ в Twitter привернуло нову увагу до цього питання. Наслідки цього рішення ще не до кінця зрозумілі, хоч спрогнозувати їх можна доволі легко. Схоже настав час попрощатися з твітером, яким він був раніше, раз і назавжди.