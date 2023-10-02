Свій ганебний мем Маск поширив у соцмережі X (колишній твітер). Імовірно, публікація пов'язана з тим, що учора у США ухвалили тимчасовий бюджет, який не передбачає допомоги Україні.

До теми Чи справді Ілон Маск зірвав українську атаку на флот Росії: у ГУР відреагували на чутки

"Коли минуло 5 хвилин, і ти ще не просив про мільярд доларів допомоги", – так Маск підписав відомий мем, але з обличчям українського президента.

Реакція мережі

Думки користувачів мережі розділилися: були ті, хто підтримав позицію Маска про те, що США виділяють Україні багато грошей, але багато хто розкритикував бізнесмена за цинізм.

У коментарях під дописом пишуть, що негатив Маска спрямований на Зеленського через те, що він "стоїть проти Путіна, чого б ніколи не зміг Ілон Маск". Багато людей таки не оцінили "гумору" Маска та закликали світ продовжувати підтримувати Україну і її боротьбі.

Трохи реакцій на недолугий мем Маска:

"Ілоне, ти написав цей мем під час дружньої розмови з Путіним по телефону?", – запитали користувачі у Маска.

"Отже, ти купив соціальну мережу, щоб знущатися з людей, які вмирають через любов до свободи. Візіонер", – написав стендап-комік Антон Тимошенко.

"Коли ти підтримуєш воєнні злочини, злочини проти людства і геноцид", – зауважив Сергій Стерненко.

Більше коментарів під публікацією Маска:

Маск любить "зашкваритись"

Нещодавно мережу розізлив той факт, що минулого року Ілон Маск завадив українській атаці на російський військово-морський флот, таємно відключивши Starlink біля узбережжя Криму. Маск відкинув ці звинувачення.

А минулого року бізнесмен потрапив у скандал, запропонувавши користувачам Twitter проголосувати за його варіант "мирного плану" щодо України, який передбачав проведення референдумів на окупованих територіях, передачу Криму Росії, а також нейтральний статус України.