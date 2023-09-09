У четвер, 7 вересня, видання CNN з посиланням на книгу про американського мільярдера повідомило, що Маск міг завадити атаці на Чорноморський флот ворожої для нас держави. Це прокоментував представник ГУР Вадим Скібіцький в ефірі національного телемарафону, – інформує 24 Канал.

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ГУР про можливий зрив Маском операції в Криму

Зі слів представника української розвідки зрозуміло, що наша держава на офіційному рівні не буде звинувачувати Ілона Маска в підіграванні Росії, допоки не перевірить відповідні факти.

Інформацію про те, що Маск начебто відключив Starlink, потрібно перевіряти і перевіряти, до того ж кілька разів. Можливо, призначити певну групу, яка вивчатиме це питання,

– констатував Скібіцький.

Окрім того, він наголосив, що Росія проводить потужну компанію, аби викривлювати певну інформацію та закріплювати у світової спільноти ті меседжі, які насамперед вигідні їй. На це також слід зважати.

Водночас, як зазначив Скібіцький, зі Starlink в українських бійців справді було декілька проблем. Однак вони могли виникнути через неправильне застосування цих систем зв'язку.

Що таке Starlink Це проєкт компанії Ілона Маска SpaceX. Такі системи здатні надавати доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети. Після початку повномасштабного вторгнення американський мільярдер заявив про передачу Збройним Силам та звичайним українцям термінали Starlink. Власне, наша армія та люди на деокупованих територіях мають змогу користуватися цими системами.

Джерело: Вікіпедія

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