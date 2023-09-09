В четверг, 7 сентября, издание CNN со ссылкой на книгу об американском миллиардере сообщило, что Маск мог помешать атаке на Черноморский флот вражеского для нас государства. Это прокомментировал представитель ГУР Вадим Скибицкий в эфире национального телемарафона, – информирует 24 Канал.

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ГУР о возможном срыве Маском операции в Крыму

Со слов представителя украинской разведки понятно, что наше государство на официальном уровне не будет обвинять Илона Маска в помощи России, пока не проверит соответствующие факты.

Информацию о том, что Маск якобы отключил Starlink, нужно проверять и проверять, к тому же несколько раз. Возможно, назначить определенную группу, которая будет изучать этот вопрос,

– констатировал Скибицкий.

Кроме того, он подчеркнул, что Россия проводит мощную компанию, чтобы искажать определенную информацию и закреплять в мировом сообществе те месседжи, которые, прежде всего, выгодны ей. Это также следует учитывать.

В то же время, как отметил Скибицкий, со Starlink у украинских бойцов действительно было несколько проблем. Однако они могли возникнуть из-за неправильного применения этих систем связи.

Что такое Starlink Это проект компании Илона Маска SpaceX. Такие системы способны предоставлять доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты. После начала полномасштабного вторжения американский миллиардер заявил о передаче Вооруженным Силам и обычным украинцам терминалов Starlink. Собственно, наша армия и люди на деоккупированных территориях могут использовать эти системы.

Источник: Википедия

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