Впоследствии Федоров в твиттере отреагировал на новость и заявил, что дает официальное разрешение на обнародование переписки. Министр признался, что с нетерпением ждет выхода новой книги о миллиардере.

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Я официально даю разрешение на публикацию своей истории текстовых сообщений Илона Маска в новой книге о нем. Честно говоря, я с нетерпением жду книги,

– заявил Федоров.

Что заявили в Financial Times

В Financial Times вышла публикация, в которой говорилось, что Маск без разрешения Федорова предоставил их переписку своему биографу. Сейчас он работает над новой книгой о миллиардере. Издание цитирует Федорова, заявившего, что не знал об обнародовании разговоров. В то же время понимает, почему Маск сделал это.

Я понимаю, почему он это опубликовал – потому, что я говорю ему, как он велик и что он должен спасти человечество,

– цитируют в Financial Times Федорова.

Кроме того, министр подчеркнул, что, несмотря ни на что, благодарен Маску за предоставленные спутниковые системы. Федоров отметил, что в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину они с миллиардером часто общались.