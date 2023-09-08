Згодом Федоров у твітері відреагував на новину й заявив, що дає офіційний дозвіл на оприлюднення листування. Міністр зізнався, що з нетерпінням чекає виходу нової книги про мільярдера.

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Я офіційно даю дозвіл на публікацію своєї історії текстових повідомлень Ілону Маску у новій книзі про нього. Щиро кажучи, я з нетерпінням чекаю на книгу,

– заявив Федоров.

Що заявили у Financial Times

У Financial Times вийшла публікація, в якій мовилося, що Маск без дозволу Федорова надав їхнє листування своєму біографу. Наразі він працює над новою книгою про мільярдера. Видання цитує Федорова, який заявив, що не знав про оприлюднення розмов. Водночас розуміє, чому Маск зробив це.

Я розумію, чому він це опублікував – тому, що я кажу йому, який він великий і що він повинен врятувати людство,

– цитують у Financial Times Федорова.

Окрім того, міністр наголосив, що, попри все, вдячний Маску за надані супутникові системи. Федоров зауважив, що у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну вони з мільярдером доволі часто спілкувалися.