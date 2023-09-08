Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский рассказал 24 Каналу, что спутниковые терминалы Starlink, которые предоставил Илон Маск в начале полномасштабного вторжения России, стали критически важными для Вооруженных Сил Украины. Они дали возможность после того, как страна-агрессор вывела из строя системы связи Украины, продолжать борьбу.

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Имеет контакты с российскими чиновниками

Однако когда Силы обороны начали использовать терминалы для наступательных атак на позиции россиян, Маск решил пересмотреть это решение, считая, что его компания SpaceX не должна участвовать в войне.

Решение Маска в контексте операции ВСУ в Крыму было вызвано его опасением, что Россия применит ядерное оружие в ответ на атаку по ее флоту. Впрочем, опасения Маска по поводу "мини Перл-Харбора", не оправдались.

Однако эта ситуация демонстрирует, что миллиардер намеренно или нет стал соучастником России. К тому же он признал, что с его стороны это были умышленные действия,

– подчеркнул эксперт-международник.

Доказательством этого предположения может служить то, что якобы во время разговора с уже бывшим заместителем министра обороны США по политическим вопросам Колином Калом, Маск признал, что "провел великолепный разговор с Владимиром Путиным". Кроме того, по словам бывшего партнера Рида Хоффмана, миллиардер утверждал, что "Путин хочет мира".

Это означает, что Маск имеет контакты с российскими чиновниками. И тогда возникают вопросы, о чем они говорят, что решают и не предоставляет ли Маск им секретную информацию. И главное – кто он такой и какую роль он играет в российско-украинской войне,

– предположил кандидат политических наук.

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В администрации Байдена удивлены

В США тоже вызывает обеспокоенность эта ситуация. Даже в администрации Джозефа Байдена удивлены, что возникла такая зависимость от частной корпорации, которая может в любой момент свернуть свою деятельность. И это может оставить Вооруженные Силы Украины фактически "слепыми" на поле боя.

Поэтому сейчас наверняка проводится работа с Илоном Маском по этому поводу. Однако, насколько представители власти США будут оказывать влияние на него, трудно спрогнозировать.

"Я не исключаю Илон Маск может отказаться от обслуживания этого региона. И никто не сможет заставить ни его самого, ни его корпорацию не делать этого", – отметил Станислав Желиховский.

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Что этому предшествовало