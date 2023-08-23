Общественный и политический деятель из США, депутат от округа в штате Висконсин Юрий Рашкин рассказал 24 Каналу, что Маск своим поведением показывает, кто он на самом деле. За несколько лет у людей сложилось мнение, что будто Маск супер крутой человек, способный на невероятные поступки.

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Безусловно, он успешен в своей области. А если говорить о политике и ведении бизнеса – Маск склоняется к авторитаризму. Он своим авторитетом проектирует мнение людей, и те прислушиваются.

Прислушиваться к мнению Илона Маска – значит прислушиваться к мнению Кремля,

– заметил Юрий Рашкин.

Как американцы реагируют на поведение Илона Маска

Американцы говорят, что компания Tesla пострадала из-за участия Маска в политике. Также жителям США не нравится, что он купил Twitter и сменил логотип на X. Сейчас вообще хочет забрать заголовки новостей в твиттере и оставить только картинки.

"Маск делает, что хочет. Он думает, что это мир, в котором мы все живем. Мы можем доказать это ему, продолжая использовать его продукты. Ему нужно оставить в покое, чтобы этот человек разобрался со своими чувствами и перестал придираться к нам", – сказал депутат.

Рашкин о реакции американцев на поведение Илона Маска: смотрите видео

По мнению Рашкина, у любого диктатора, в частности Путина, будут столь полезные идиоты. Найдется тот, кто сочтет деньги самым главным, а все остальное – второстепенным. Такие люди ведут человечество в тупик. Деньги – это всего лишь способ чего-то добиться. Так что американцы реагируют на действия Илона Маска крайне скептически.

Еще один сумасшедший. Как Канье Вест – популярный музыкант, мы его все уважали, а потом он стал говорить такие вещи, что нам знаете жаль. Вроде бы хороший музыкант, но теперь слушать его музыку как-то неприлично. Вот с Илоном Маском так же,

– резюмировал Юрий Рашкин.

Заметьте! В 2022 году исполнитель, дизайнер и продюсер Канье Вест выразил откровенную поддержку Владимиру Путину, выразил восхищение Гитлером и призвал прекратить осуждать нацистов.

В результате популярность Twitter в США постепенно убывает.

Скандальные поступки Маска: главное