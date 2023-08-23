Громадський та політичний діяч зі США, депутат від округу у штаті Вісконсин Юрій Рашкін розповів 24 Каналу, що Маск своєю поведінкою показує, ким він є насправді. За кілька років у людей склалася думка, що буцім Маск суперкрута людина, яка здатна на неймовірні вчинки.

Дивіться також Ілон Маск відіграє надто велику роль у війні в Україні: уряд США занепокоєний

Безумовно, він успішний у своїй галузі. Натомість якщо говорити про політику та ведення бізнесу – Маск схиляється до авторитаризму. Він своїм авторитетом проєктує думку людей і вони дослуховуються.

Дослуховуватися до думки Ілона Маска – означає дослуховуватися до думки Кремля,

– зауважив Юрій Рашкін.

Як американці реагують на поведінку Ілона Маска

Американці говорять, що компанія Tesla постраждала через участь Маска в політиці. Також жителям США не подобається, що він купив Twitter та змінив логотип на X. Зараз взагалі хоче забрати заголовки новин у твітері та залишити лише картинки.

"Маск робить, що хоче. Він думає, що це світ, у якому ми всі живемо. Ми можемо довести це йому, продовжуючи використовувати його продукти. Йому треба дати спокій, щоб ця людина розібралася зі своїми почуттями та перестав чіплятися до нас", – сказав депутат.

Рашкін про реакцію американців на поведінку Ілона Маска: дивіться відео

На думку Рашкіна, у будь-якого диктатора, зокрема Путіна, будуть такі корисні довбні. Знайдеться той, хто вважатиме гроші найголовнішим, а все інше – другорядним. Такі люди ведуть людство у глухий кут. Гроші – це всього лише спосіб чогось добитися. Тож американці реагують на дії Ілона Маска вкрай скептично.

Ще один божевільний. Як-от Каньє Вест – популярний музикант, ми його всі поважали, а потім він став говорити такі речі, що нам знаєте шкода. Ніби хороший музикант, але тепер слухати його музику якось непристойно. От з Ілоном Маском так само,

– резюмував Юрій Рашкін.

Зауважте! У 2022 році виконавець, дизайнер і продюсер Каньє Вест висловив відверту підтримку Владіміру Путіну, виразив захоплення Гітлером і закликав припинити засуджувати нацистів.

У результаті популярність Twitter у США поступово зменшується.

Скандальні вчинки Маска: головне