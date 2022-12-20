Інцидент стався під час фіналу ЧС-2022 у Катарі. Маск прибув туди, щоб насолодитися матчем.
Зауважте Нове опитування Маска дозволяє підписникам вирішити, чи залишиться він директором Twitter
ЗМІ розповіли, що Маск перебував на трибуні. Його "сусідами" були Джаред Кушнер – зять Дональда Трампа – та Наіля Аскер-заде – російська топпропагандистка, яка перебуває під санкціями.
Під час гри Аскер-заде зробила селфі з Маском. Усміхнені кадри розлетілися мережею. Зокрема, їх з радістю підхопили росЗМІ.
Маск та Аскер-заде роблять селфі / скриншот з мережі
А ось і сам "фотошедевр" / скриншот з мережі
Маск цензурує твітер
Мільярдер неодноразово опинявся в епіцентрі скандалу через свої зашкварні висловлювання про війну Росії та України. Тим часом Михайло Подоляк зауважив ще одну важливу деталь: з трендів твітера зникає тема війни в Україні.
Зникнення "війни в Україні" з трендів твітера. Радикальне урізання охоплення твітів зі згадкою про російську агресію. Неможливість зареєструватися та увійти в акаунт з українським номером. Ілон Маск, цікаво, чи побачимо ми колись Twitter Files про осінь – зиму 2022 року?,
– заявив Подоляк.