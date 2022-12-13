Радник глави Офісу Президента зауважив, що з трендів твітера зникає тема війни в Україні. Охоплення твітів, у яких згадується російська агресія, урізаються.
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Окрім того, що твітер намагається цензурувати війну в Україні, "вишенькою на торті" стало те, що 13 грудня українські користувачі не могли зареєструватись у соцмережі або зайти у свої акаунти.
Зникнення "війни в Україні" з трендів твітера. Радикальне урізання охоплення твітів зі згадкою про російську агресію. Неможливість зареєструватися та увійти в акаунт з українським номером. Ілон Маск, цікаво, чи побачимо ми колись Twitter Files про осінь – зиму 2022 року?,
– сказав Подоляк.
Коротко про Twitter Files
- Ілон Маск разом з дружнім до себе журналістом Меттом Тайббі взяв участь у поширенні та публікації так званих "Twitter Files". Це витяги з електронних листів, які пов'язані зі скандальною історією Хантера Байдена – сина чинного президента США. Вони вказують на політичне цензурування у мережі.
- Загалом, судячи з листів, Twitter доклав величезних зусиль, щоб приховати історію про сина американського президента, видаляючи посилання на публікацію і маркуючи контент, як той, що несе небезпеку.
- Зазначають, що рішення про цензурування ухвалили на найвищому рівні компанії, але без відома генерального директора Twitter Джека Дорсі. Ключову роль у змові нібито зіграв колишній голова юридичного відділу Віджая Гадде.
- Наразі перевірити правдивість оприлюдненої інформації складно. Своєю згадкою про Twitter Files за осінь – зиму 2022 року Михайло Подоляк вкотре натякнув, що з приходом Ілона Маска українська тематика у твітері почала жорстко цензуруватися. Він сподівається, що це колись також оприлюднять.