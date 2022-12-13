Советник главы Офиса Президента отметил, что из трендов твиттера исчезает тема войны в Украине. Охваты твитов, в которых упоминается российская агрессия, урезаются.
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Кроме того, что твиттер пытается цензурировать войну в Украине, "вишенкой на торте" стало то, что 13 декабря украинские пользователи не могли зарегистрироваться в соцсети или зайти в свои аккаунты.
Исчезновение "войны в Украине" из трендов твиттера. Радикальное урезание охвата твитов с упоминанием о российской агрессии. Невозможность зарегистрироваться и войти в аккаунт с украинским номером. Илон Маск, интересно, увидим ли мы когда-нибудь Twitter Files об осени – зиме 2022 года?,
– сказал Подоляк.
Кратко о Twitter Files
- Илон Маск вместе с дружественным к себе журналистом Мэттом Тайбби принял участие в распространении и публикации так называемых "Twitter Files". Это выписки из электронных писем, которые связаны с скандальной историей Хантера Байдена – сына действующего президента США. Они указывают на политическую цензуру в сети.
- В общем, судя по письмам, Twitter приложил огромные усилия, чтобы скрыть историю о сыне американского президента, удаляя ссылку на публикацию и маркируя контент, как несущий опасность.
- Отмечают, что решение о цензуре приняли на самом высоком уровне компании, но без ведома генерального директора Twitter Джека Дорси. Ключевую роль в заговоре якобы сыграл бывший глава юридического отдела Виджая Гадде.
- Пока проверить правдивость обнародованной информации сложно. Своим упоминанием о Twitter Files за осень – зиму 2022 года Михаил Подоляк в очередной раз намекнул, что с приходом Илона Маска украинская тематика в твиттере начала жестко цензурироваться. Он надеется, что это когда-нибудь также обнародуют.