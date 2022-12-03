Обнародованные письма раскрывают роль социальной сети Twitter в скандале с ноутбуком сына Байдена. Мол, сотрудники соцсети по требованию демократов удаляли посты о разоблачении Хантера Байдена.
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То, что вы собираетесь прочитать, является первой частью серии, основанной на тысячах внутренних документов, полученных источниками в Twitter,
– написал журналист.
Twitter цензуровали с политической целью
Первый пост "разоблачения" говорит о том, что созданная в Twitter функция контроля над высказываниями в публикациях, которая первоначально предназначалась для борьбы со спамом и финансовыми мошенниками, часто использовалась в политических целях.
Указания удалить контент были и от администрации Байдена, и от Трампа
Несмотря на то, что Twitter задумывался как свободная площадка для высказываний, к 2020 году требования об удалении публикаций в сети стали рутиной – их направляли как администрация президента Дональда Трампа, так и представители Джо Байдена.
К примеру, в одном из писем сотрудник Twitter прислал коллеге ссылку на публикации "от команды Байдена".
Также работники соцсети якобы могли получить распоряжение о проверке и удалении контента и даже отдельных пользователей, в частности знаменитостей.
Twitter скрыл упоминания о расследовании сына Байдена
Впрочем, наиболее массовые инструменты такой цензуры использовались в истории с сыном президента США Хантером Байденом.
По данным Тайбби, Twitter приложил огромные усилия, чтобы скрыть эту историю, удаляя ссылку на публикацию и маркируя контент, как несущий опасность.
Отмечают, что решение о цензуре приняли на самом высоком уровне компании, но без ведома генерального директора Twitter Джека Дорси. Ключевую роль в заговоре якобы сыграл бывший глава юридического отдела Виджая Гадде.
Стоит отметить, что проверить правдивость обнародованной информации сложно. Это признает и сам Маск.
Маск продвигает свои республиканские взгляды
- Отметим, что Илон Маск уже не скрывает своих политических взглядов. Он призвал американцев перед началом промежуточных выборов голосовать за республиканцев.
- К тому же, отметился рядом пророссийских твитов. Бизнесмен предложил "мирный план" прекращения российско-украинской войны, предусматривающий утрату Украиной Крыма.
- Это полностью отвечает призывам республиканцев к прекращению войны с Россией любой ценой.
- Новые заявления тоже, очевидно, есть попытка склонить американцев к республиканцам.