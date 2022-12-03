Обнародованные письма раскрывают роль социальной сети Twitter в скандале с ноутбуком сына Байдена. Мол, сотрудники соцсети по требованию демократов удаляли посты о разоблачении Хантера Байдена.

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То, что вы собираетесь прочитать, является первой частью серии, основанной на тысячах внутренних документов, полученных источниками в Twitter,

– написал журналист.

Twitter цензуровали с политической целью

Первый пост "разоблачения" говорит о том, что созданная в Twitter функция контроля над высказываниями в публикациях, которая первоначально предназначалась для борьбы со спамом и финансовыми мошенниками, часто использовалась в политических целях.

Указания удалить контент были и от администрации Байдена, и от Трампа

Несмотря на то, что Twitter задумывался как свободная площадка для высказываний, к 2020 году требования об удалении публикаций в сети стали рутиной – их направляли как администрация президента Дональда Трампа, так и представители Джо Байдена.

К примеру, в одном из писем сотрудник Twitter прислал коллеге ссылку на публикации "от команды Байдена".

8. By 2020, requests from connected actors to delete tweets were routine. One executive would write to another: “More to review from the Biden team.” The reply would come back: “Handled.” pic.twitter.com/mnv0YZI4af — Matt Taibbi (@mtaibbi) December 2, 2022

Также работники соцсети якобы могли получить распоряжение о проверке и удалении контента и даже отдельных пользователей, в частности знаменитостей.

Twitter скрыл упоминания о расследовании сына Байдена

Впрочем, наиболее массовые инструменты такой цензуры использовались в истории с сыном президента США Хантером Байденом.

17. On October 14, 2020, the New York Post published BIDEN SECRET EMAILS, an expose based on the contents of Hunter Biden’s abandoned laptop: https://t.co/q4zaMw6aVV — Matt Taibbi (@mtaibbi) December 3, 2022

Справка! В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала статью, базировавшуюся на данных, полученных с ноутбука Хантера Байдена. В ней говорится, как Хантер Байден, как член совета директоров украинской энергокомпании Burisma, познакомил своего отца с топ-менеджером этой организации Вадимом Пожарским. Через год Джо Байден оказывал давление на власти Украины, чтобы те прекратили расследование в отношении Burisma и уволили генерального прокурора Виктора Шокина. Кроме того, New York Post нашла в ноутбуке фото и видео с ноутбука, на которых Байден-младший занимается сексом и употребляет наркотики.

По данным Тайбби, Twitter приложил огромные усилия, чтобы скрыть эту историю, удаляя ссылку на публикацию и маркируя контент, как несущий опасность.

Отмечают, что решение о цензуре приняли на самом высоком уровне компании, но без ведома генерального директора Twitter Джека Дорси. Ключевую роль в заговоре якобы сыграл бывший глава юридического отдела Виджая Гадде.

Стоит отметить, что проверить правдивость обнародованной информации сложно. Это признает и сам Маск.

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