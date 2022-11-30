На странице с инструкциями, где описывается политика компании по дезинформации о COVID, теперь можно увидеть специальную информационную вставку: "Начиная с 23 ноября 2022 года, Twitter больше не применяет политику относительно вводящей в заблуждение информации в связи с COVID-19".

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Что известно

Twitter впервые ввел эту политику в 2020 году и начал применять метки к твитам, содержащим спорную информацию о COVID и его вакцинах. Платформа удаляла твиты, содержащие "очевидно ложное или потенциально обманчивое содержимое", и навсегда приостанавливала учетные записи, если они постоянно нарушали правила.

Согласно данным, опубликованным Twitter, с января 2020 года компания приостановила в общей сложности 11 230 аккаунтов и удалила почти 100 000 единиц контента.

Учитывая, что прямо сейчас Маск начал постепенное восстановление на платформе заблокированных ранее пользователей, существует вероятность, что среди них есть или когда-нибудь будут люди, распространявшие фейки о COVID-19. Поскольку пандемия в мире продолжается, это обернется новой волной вредоносных публикаций.

Отметим, что Маск еще в 2020 году отметился несколько неоднозначными заявлениями о COVID, называя его "разновидностью простуды". Он отрицал серьезность болезни, пытался сорвать меры властей по борьбе с распространением коронавируса, утверждал об "очень низкой смертности" и даже сообщал, что его семья не будет вакцинироваться.