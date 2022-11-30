На сторінці з інструкціями, де описується політика компанії щодо дезінформації про COVID, тепер можна побачити спеціальну інформаційну вставку: "Починаючи з 23 листопада 2022 року, Twitter більше не застосовує політику щодо інформації, яка вводить в оману у зв'язку з COVID-19".

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Що відомо

Twitter вперше запровадив цю політику у 2020 році та почав застосовувати мітки до твітів, які містили спірну інформацію про COVID та його вакцини. Платформа видаляла твіти, які містили "очевидно неправдивий або потенційно оманливий вміст", і назавжди призупиняла облікові записи, якщо вони постійно порушували правила.

Згідно з даними, опублікованими Twitter, з січня 2020 року компанія призупинила загалом 11 230 облікових записів і видалила майже 100 000 одиниць контенту.

З огляду на те, що прямо зараз Маск почав поступове відновлення на платформі заблокованих раніше користувачів, існує ймовірність, що серед них є або колись будуть люди, котрі поширювали фейки про COVID-19. Оскільки пандемія в світі триває, це обернеться новою хвилею шкідливих публікацій.

Зазначимо, що Маск ще у 2020 році відзначився дещо неоднозначними заявами про COVID, називаючи його "різновидом застуди". Він заперечував серйозність хвороби, намагався зірвати заходи влади щодо боротьби з розповсюдженням коронавірусу, стверджував про "дуже низьку смертність" і навіть повідомляв, що його сім'я не буде вакцинуватися.