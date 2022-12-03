Оприлюднені листи розкривають роль соціальної мережі Twitter у скандалі з ноутбуком сина Байдена. Мовляв, співробітники соцмережі на вимогу демократів видаляли пости про викриття Хантера Байдена.
Увага Привіт, дезінформація: Twitter більше не модерує контент щодо COVID
Те, що ви збираєтеся прочитати, є першою частиною серії, заснованою на тисячах внутрішніх документів, отриманих джерелами в Twitter,
– написав журналіст.
Twitter цензурували з політичною метою
першому пості "викриття" йдеться про те, що створена у Twitter функція контролю над висловлюваннями в публікаціях, яка спочатку призначалася для боротьби зі спамом і фінансовими шахраями, часто використовувалася в політичних цілях.
Вказівки видалити контент були і від адміністрації Байдена, і від Трампа
Попри те, що Twitter задумувався, як вільний майданчик для висловлювань, до 2020 року вимоги про видалення публікацій у мережі стали рутиною – їх надсилали як адміністрація президента Дональда Трампа, так і представники Джо Байдена.
Наприклад, в одному з листів співробітник Twitter надіслав колезі посилання на публікації "від команди Байдена".
Також працівники соцмережі нібито могли отримати розпорядження про перевірку та видалення контенту і навіть окремих користувачів, зокрема, знаменитостей.
Twitter приховав згадки про розслідування щодо сина Байдена
Втім, найбільш масові інструменти такої цензури застосовувалися в історії з сином президента США Хантером Байденом.
За даними Тайббі, Twitter доклав величезних зусиль, щоб приховати цю історію, видаляючи посилання на публікацію і маркуючи контент, як той, що несе небезпеку.
Зазначають, що рішення про цензурування ухвалили на найвищому рівні компанії, але без відома генерального директора Twitter Джека Дорсі. Ключову роль у змові нібито зіграв колишній голова юридичного відділу Віджая Гадде.
Варто зауважити, що наразі перевірити правдивість оприлюдненої інформації складно. Це визнає і сам Маск.
Маск просуває свої республіканські погляди
- Зазначимо, що Ілон Маск уже не приховує своїх політичних поглядів. Він закликав американців перед початком Проміжних виборів голосувати за республіканців.
- До того, відзначився низкою проросійських твітів. Бізнесмен запропонував "мирний план"припинення російсько-української війни, який передбачає втрату Україною Криму.
- Це цілком відповідає закликам республіканців до припинення війни з Росією за будь-яку ціну.
- Нові заяви теж. очевидно, є спробою схилити американців до республіканців.