Про це Маск, традиційно, написав у твітері, який кілька днів тому купив. Його публікація – це перший випадок, коли очільник великої соціальної медіаплатформи відкрито підтримав певну політичну партію США.

Увага Маск боїться проблем: Twitter відклав запуск підписки з верифікацією до завершення виборів у США

Незалежно мислячим виборцям: спільна влада стримує найгірші ексцеси обох партій, тому я рекомендую голосувати за республіканський Конгрес, враховуючи, що президент – демократ,

– написав Маск.

Власне, Маск не приховував, що буде голосувати за республіканців, водночас наголошував, що підтримує поміркованих представників обох політичних сил.

Цікаво! Лише у квітні винахідник заявив, що для того, щоб твітер заслужив довіру громадськості, він повинен бути політично нейтральним. Також варто зазначити, що Маск заявив, що збирається зробити соціальну мережу – найдостовірнішим джерелом інформації. Не схоже на гарний початок.

Коротко про майбутні проміжні вибори в США

Республіканці можуть отримати більшість в Конгресі США на проміжних виборах. Припускають, що цей сценарій буде не дуже приємним для України.

Республіканці відкрито заявляють про наміри скоротити допомогу нашій державі.

За інформацією The New York Times, Росія активізувала своїх ботів, щоб вплинути на проміжні вибори в Конгрес США. Кремль хоче вивести республіканців вперед та знизити обсяги допомоги для України.

Радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван 4 листопада побував з візитом у Києві. Він пообіцяв, що США підтримуватимуть Україну незалежно від результатів виборів до Конгресу США.

Більше про це – чи зміниться підтримка США після виборів: дивитись відео