Что случилось

В своем твиттере в субботу Маск написал, что уже в скором времени ботов ждет сюрприз. После этого Twitter заблокировал трафик от примерно 30 операторов мобильной связи по всему миру, фактически отрезав доступ к сотням тысяч аккаунтов.

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Соцсеть перестала посылать коды для аутентификации прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая обширные территории Индонезии, Индии и Малайзии.

Проект был частью попытки Илона Маска избавить Twitter от спама. Но вместо того, чтобы работать над удалением отдельных правонарушителей, компания обнаружила мобильные сети, связанные с большими спам-сетями в определенных странах, и заблокировала пользователей, которые полагались на эти сети. Следовательно, пользователи не смогут получить SMS-сообщения для прохождения двухфакторной аутентификации.

После того как пользователи начали жаловаться на проблему, Twitter быстро разблокировал операторов и сообщил им, что произошел сбой, вызванный "изменениями в конфигурации маршрутизации".

Украина пострадала больше

Проблемы с аутентификацией затронули и украинских пользователей. Проблема до сих пор остается актуальной. Остается надеяться, что его решат в ближайшее время.