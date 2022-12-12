24 канал собрал для вас самые интересные новости последних дней, которые не касаются непосредственно обновлений и новых функций в соцсети Twitter, а затрагивают внутренний рабочий процесс компании.
Интересно Twitter разворачивает спальни и теряет уборщиков, а Маск нанимает родственников
Прощай, кухня
На сайте Heritage Global Partners появился обширный список предметов, выставленных на аукцион. Здесь можно встретить как разнообразные офисные украшения (например, статую в виде логотипа компании или скульптуру-плантатор с высаженными в ней растениями) так и более полезные вещи. Одним из товаров является зарядная станция в виде велосипеда. Пользователь должен крутить педали, чтобы сгенерировать энергию.
Основная же масса лотов – это разнообразная мебель, эспрессо-машины (их 5 штук), кофеварки и кофемолки, смесители, печи, шкафы для хранения с подогревом, холодильники, морозильные камеры, тумбы и столы, газовые плиты, сковороды и чайники, духовки, автомат для газировки, сушилка для овощей и многое другое. В целом аукцион насчитывает 950 лотов.
Как шутливо отмечает The Verge, умывальник, с которым Илон Маск вошел в офис компании в свой первый день, не продают.
Ставки начинаются от 25 долларов и оканчиваются 5000 долларов за доску Google Jamboard. Аукцион пройдет 17 января.
Больше роботов
Тем временем кто-то из команды Маска, по данным BBC, сказал уборщику Хулио Альварадо, которого уволили из Twitter, что его заменят роботом.
Один из старших помощников Маска сказал мне, что моя работа вскоре устареет и нас заменят роботами,
– отметил бывший работник.
Недавно мы писали о забастовке уборщиков, контракт которых истек 9 декабря. Маск отказался подписывать с ними новый договор. Уже бывшие сотрудники остались без работы за три недели до Рождества и вышли на протест. Причиной такого решения Маска может быть не только попытка сэкономить деньги, но и ненависть бизнесмена к профсоюзам, с которыми он воюет во всех своих компаниях.
Молчание или суд
Наконец, журналистка издания Platformer Зои Щиффер в своем твиттере написала о полученном ею письме от, вероятно, одного из работников компании. В нем Илон Маск угрожает подать в суд на каждого, кто будет сливать информацию в прессу.
В тексте электронного сообщения сказано, что сотрудники "получат ответ, которого заслуживают", если пришлют "детальную информацию в СМИ", нарушив этим подписанный договор о неразглашении. Если такого работника поймают, компания "немедленно потребует возмещения ущерба".
По всей видимости, угрозы не помогли и кто-то слил в прессу даже запрет контактировать с прессой.