24 канал собрал для вас самые интересные новости последних дней, которые не касаются непосредственно обновлений и новых функций в соцсети Twitter, а затрагивают внутренний рабочий процесс компании.

Интересно Twitter разворачивает спальни и теряет уборщиков, а Маск нанимает родственников

Прощай, кухня

На сайте Heritage Global Partners появился обширный список предметов, выставленных на аукцион. Здесь можно встретить как разнообразные офисные украшения (например, статую в виде логотипа компании или скульптуру-плантатор с высаженными в ней растениями) так и более полезные вещи. Одним из товаров является зарядная станция в виде велосипеда. Пользователь должен крутить педали, чтобы сгенерировать энергию.

Основная же масса лотов – это разнообразная мебель, эспрессо-машины (их 5 штук), кофеварки и кофемолки, смесители, печи, шкафы для хранения с подогревом, холодильники, морозильные камеры, тумбы и столы, газовые плиты, сковороды и чайники, духовки, автомат для газировки, сушилка для овощей и многое другое. В целом аукцион насчитывает 950 лотов.

Как шутливо отмечает The Verge, умывальник, с которым Илон Маск вошел в офис компании в свой первый день, не продают.

Ставки начинаются от 25 долларов и оканчиваются 5000 долларов за доску Google Jamboard. Аукцион пройдет 17 января.

Решение распродать кухонное оборудование выглядит крайне странным, ведь Маск заставил некоторых работников буквально ночевать на работе, оборудовав спальные места. Теперь им, вероятно, придется, пользоваться доставкой или брать еду с собой.

Больше роботов

Тем временем кто-то из команды Маска, по данным BBC, сказал уборщику Хулио Альварадо, которого уволили из Twitter, что его заменят роботом.

Один из старших помощников Маска сказал мне, что моя работа вскоре устареет и нас заменят роботами,

– отметил бывший работник.

Недавно мы писали о забастовке уборщиков, контракт которых истек 9 декабря. Маск отказался подписывать с ними новый договор. Уже бывшие сотрудники остались без работы за три недели до Рождества и вышли на протест. Причиной такого решения Маска может быть не только попытка сэкономить деньги, но и ненависть бизнесмена к профсоюзам, с которыми он воюет во всех своих компаниях.

Молчание или суд

Наконец, журналистка издания Platformer Зои Щиффер в своем твиттере написала о полученном ею письме от, вероятно, одного из работников компании. В нем Илон Маск угрожает подать в суд на каждого, кто будет сливать информацию в прессу.

В тексте электронного сообщения сказано, что сотрудники "получат ответ, которого заслуживают", если пришлют "детальную информацию в СМИ", нарушив этим подписанный договор о неразглашении. Если такого работника поймают, компания "немедленно потребует возмещения ущерба".

По всей видимости, угрозы не помогли и кто-то слил в прессу даже запрет контактировать с прессой.