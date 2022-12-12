24 канал зібрав для вас найцікавіші новини останніх днів, які не стосуються безпосередньо оновлень та нових функцій у соцмережі Twitter, а торкаються внутрішнього робочого процесу компанії.
Цікаво Twitter розгортає спальні та втрачає прибиральників, а Маск наймає родичів
Прощавай, кухня
На сайті Heritage Global Partners з'явився обширний список предметів, виставлених на аукціон. Тут можна зустріти як різноманітні офісні прикраси (наприклад, статую у вигляді логотипа компанії чи скульптуру-плантатор з висадженими у ній рослинами) так і більш корисні речі. Одним із товарів є зарядна станція у вигляді велосипеда. Користувач мусить крутити педалі, щоб згенерувати енергію.
Основна ж маса лотів – це різноманітні меблі, еспресо-машини (їх аж 5 штук), кавоварки та кавомолки, змішувачі, печі, шафи для зберігання з підігрівом, холодильники, морозильні камери, тумби й столи, газові плити, сковороди та чайники, духовки, автомат для газованої води, сушарка для овочів і багато іншого. Загалом аукціон налічує 950 лотів.
Як жартівливо зазначає The Verge, умивальник, з яким Ілон Маск увійшов до офісу компанії в свій перший день, не продається.
Ставки починаються від 25 доларів і закінчуються 5000 доларів за дошку Google Jamboard. Аукціон відбудеться 17 січня.
Більше роботів
Тим часом хтось із команди Маска, за даними BBC, сказав прибиральнику Хуліо Альварадо, якого звільнили з головного офісу Twitter у Сан-Франциско, що його замінять на робота.
Один зі старших помічників Маска сказав мені, що моя робота незабаром застаріє і нас замінять на роботів,
— зазначив колишній працівник.
Нещодавно ми писали про страйк прибиральників, контракт яких закінчився 9 грудня. Маск відмовився підписувати новий договір з усіма ними. Уже колишні працівники лишилися без роботи за три тижні до Різдва й вийшли на протест. Причиною такого рішення Маска може бути не лише намагання зекономити гроші, а й ненависть бізнесмена до профспілок, з якими він воює в усіх своїх компаніях.
Мовчання або суд
Нарешті, журналістка видання Platformer Зої Щіффер у своєму твітері написала про отриманий нею лист від, імовірно, когось із працівників компанії. В ньому Ілон Маск погрожує подати до суду на кожного, хто зливатиме інформацію в пресу.
У тексті електронного повідомлення сказано, що співробітники "отримають відповідь, на яку заслуговують", якщо надішлють "детальну інформацію в ЗМІ", порушивши цим підписаний договір про нерозголошення. Якщо такого працівника впіймають, компанія "негайно вимагатиме відшкодування збитків".
Як видно, погрози не допомогли і хтось злив у пресу навіть заборону контактувати з пресою.