Уволив тысячи сотрудников, Маск в последнее время привел в компанию довольно много новых людей. Среди них оказались работники других компаний и даже его родственники. 24 канал собрал последнюю информацию о ситуации в соцсети.

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Головорезы Маска

Как пишет Business Insider, среди новоприбывших – сотрудники Tesla и The Boring Company, двоюродные братья Маска и американский писатель и редактор Бари Вайс, который, как ожидается, поможет Маску написать историю о покупке и возрождении Twitter.

Около 150 человек, которых Business Insider называет "головорезами Маска", сейчас на постоянной основе работают в Twitter, перейдя из других предприятий миллиардера.

Два двоюродных брата, Джеймс и Эндрю Маск , теперь работают в Twitter на полную ставку. Это сыновья дяди Маска по отцовской линии. Эндрю Маск работает над проектами по разработке программного обеспечения, а Джеймс Маск больше похож на "наладчика", как сказал один из источников.

, теперь работают в Twitter на полную ставку. Это сыновья дяди Маска по отцовской линии. Эндрю Маск работает над проектами по разработке программного обеспечения, а Джеймс Маск больше похож на "наладчика", как сказал один из источников. По словам сотрудников, в офисе также часто можно увидеть и двухлетнего сына Маска и певицы Граймс.

Маска и певицы Граймс. Десятки инженеров Tesla также остаются в Twitter вместе с сотрудниками The Boring Company и другими людьми из личного окружения нового главы компании, включая адвоката Алекса Спиро и Джареда Бирчалла, управляющего делами Маска. Его называют "правой рукой" миллиардера.

также остаются в Twitter вместе с и другими людьми из личного окружения нового главы компании, включая адвоката Алекса Спиро и Джареда Бирчалла, управляющего делами Маска. Его называют "правой рукой" миллиардера. Также в офисе Twitter чуть ли не круглосуточно находится операционный директор The Boring Company Джен Балахадиа, работающий начальником штаба Маска в новой компании.

Спальные места для "хардкорных" сотрудников

По данным издания Forbes, в начале этой недели сотрудники Twitter обнаружили в офисе компании в Сан-Франциско несколько зон для сна. Их организовали в конференц-залах в виде кроватей и тумбочек с лампами.

Источник внутри компании говорит, что работникам никак не объяснили причину таких нововведений, и предположил, что кровати предназначены для оставшихся "хардкорных" сотрудников, чтобы они могли оставаться на ночь в офисе.

Напомним, ранее Маск разослал электронные письма всем работникам компании, в которых задал вопрос, готовы ли они работать более интенсивно, чем раньше, имея в виду постоянную сверхурочную работу. Несогласным он предлагал только один вариант – увольнение. Из-за новых требований к работе и сложных целей, которые поставил перед инженерами новый руководитель, многие еще с первых дней его прихода были вынуждены спать на работе.

Это еще один негласный знак неуважения. Никто это с нами не обсуждал,

– заявил один из сотрудников изданию Forbes.

Журналисты BBC получили фотографии помещений головного офиса Twitter в Сан-Франциско, где можно увидеть помещения, превращенные в спальни.



Бывшая комната для совещаний в офисе теперь является спальней / Фото ВВС



Шкаф для одежды, установленный в офисе Twitter / Фото ВВС



Диваны в офисе Twitter / Фото ВВС

Теперь местные власти взялись за расследование, заявляя, что подобные действия руководства могут нарушать правила эксплуатации помещений – они разные для жилых домов и офисов.

Мы должны убедиться, что здание используется по назначению,

– заявил сотрудник городского отдела по инспектированию помещений Сан-Франциско в интервью CBS News, которое цитирует BBC.

Протесты уборщиков

Вдобавок ко всему, Bloomberg сообщает о начале забастовки уборщиков Twitter. Их профсоюзный контракт истекает 9 декабря, а Маск не хочет продлевать соглашение, таким образом отказываясь снова нанимать рабочих. Они остаются без работы за менее чем три недели до Рождества.

Кажется, Twitter не понимает, насколько важно держать дом в чистоте и уважать людей, выносящих мусор,

– сказала Bloomberg Элизабет Стратер, директор по коммуникациям Калифорнийской федерации труда.

Janitors являются пикетирование в Twitter Headquarters в Сан-Франциско. В общем, с местным государством SEIU члены могут быть приняты приветом, что Twitter посылает контакт с группой, що заявляє про конкретні Twitter offices. pic.twitter.com/4iCT92IQH4 — Sergio Quintana (@svqjournalist) December 5, 2022

Здесь является представителем Janitors Union describing why they're Picketing. pic.twitter.com/l2E6uyLxD0 — Sergio Quintana (@svqjournalist) December 5, 2022

Учитывая его историю как ярого противника профсоюзов, нежелание Маска вести переговоры не вызывает особого удивления. Антипрофсоюзное поведение миллиардера, пожалуй, наиболее заметно в компании Tesla, где работники выиграли несколько судебных тяжб, связанных с антиорганизационной риторикой и поведением генерального директора Tesla.