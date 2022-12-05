Информация появилась 2 декабря вечером в виде цепочки твитов от журналиста Мэтта Тайбби. Он прямо не указывает, что источником информации является сам Маск, заявляя лишь о "внутренних источниках", однако комментарии последнего на это явно намекают.

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С чего все началось

Напомним, в октябре 2020 года, за три недели до президентских выборов в США, издание The New York Post опубликовало статью о ноутбуке Хантера Байдена, сына тогда еще кандидата в президенты США Джо Байдена.

Компьютер журналистам принес владелец ремонтной мастерской в Делавере. При этом другие издания не смогли подтвердить заключение о настоящем владельце устройства, поскольку его эксклюзивно предоставили только Post.

На ноутбуке обнаружили электронные письма и файлы, которые показывали, что Хантер торговал влиянием на украинских бизнесменов , а также 12-минутное видео, на котором он употребляет наркотики и занимается сексом.

, а также 12-минутное видео, на котором он употребляет наркотики и занимается сексом. После того как история была опубликована, Twitter запретил кому-либо публиковать ссылку на нее или отправлять ее через прямое сообщение. Соцсеть обозначила этот материал как полученный в результате хакерского взлома компьютера. Кроме того, аккаунт Post был заблокирован на несколько дней с запретом публиковать что-либо.

Соцсеть, еще тогда не принадлежавшая Илону Маску, заявляла, что не может проверить эту историю, намекнув, что не доверяет Post. Однако стоит отметить, что проверка новостных историй вряд ли когда-либо вообще входила в заявленную цель Twitter. Поэтому эта ситуация для сообщества скорее выглядела как умышленное вмешательство в политический процесс, чем попытка узнать правду и оградить пользователей от дезинформации. Решение Twitter похоронить эту историю обернулось большим скандалом в американской политике, поэтому впоследствии новый генеральный директор компании Илон Маск пообещал предоставить отчет о противоречивом решении.

Что стало известно

Тред Мэтта Тайбби содержит скриншоты переписки между руководством Twitter, членами кампании Байдена и сторонними политическими лидерами. В какой-то момент даже появляется конфиденциальное сообщение от заместителя главного юрисконсульта Twitter.

Электронные письма свидетельствуют, что команда Twitter пытается объяснить свою реакцию на статью New York Post, в которой появилась новость об утечке файлов из ноутбука Хантера Байдена, и правильное ли было ли принято решение о модерации.

В то время не было понятно, были ли материалы подлинными, поэтому Twitter решил запретить ссылку или изображения статьи Post, ссылаясь на свою политику по распространению взломанных материалов. Компания, по словам тогдашнего руководителя отдела доверия и безопасности Twitter Йоэля Рота, решила проявить осторожность, "учитывая уроки" прошлого. Этот шаг уже тогда вызвал споры, в первую очередь среди республиканцев, а также среди сторонников свободы слова, обеспокоенных решением Twitter о блокировании информации.

Маск, вероятно, надеялся, что слитная информация покажет, будто сотрудники Twitter (в основном уже бывшие) "подло" решили действовать именно таким образом, чтобы помочь Джо Байдену победить на выборах, пишет The Verge, однако эти сообщения в основном показывают, что команда обсуждает, как доработать и сообщить о сложном решении по модерации.

Я пытаюсь понять политическую основу для обозначения этой истории как опасной. Будем ли мы также обозначать подобные истории как опасные?

– писал один из бывших работников отдела по связям с общественностью.

Маск утверждает, что это доказательство вмешательства правительства, но это явно не так. Электронные письма не показывают, как было принято первоначальное решение – только то, что после этого были электронные письма, в которых руководители Twitter обсуждали, был ли это правильный выбор. Тайбби также сообщает, что Джек Дорси, в то время еще будучи генеральным директором Twitter, не знал об этом решении. Кроме того, нет "никаких доказательств причастности правительства к истории с ноутбуком".

Кому-то придется менять электронный адрес

Неосторожность журналиста Тайбби, похоже, раскрыла личные электронные адреса двух высокопоставленных руководителей Twitter. Один из них – Джек Дорси, чей адрес виден на одном из скриншотов. Сейчас этот твит уже удалён. Однако второй, раскрывающий адрес Gmail представителя соцсети Ро Ханны, до сих пор доступен. Последний подтвердил The Verge, что адрес настоящий. В опубликованных скриншотах оба – Дорси и Ханна – критикуют решение о модерации.

Пока эту ситуацию не комментирует никто – ни Джек Дорси, ни Ро Ханна, ни недавно оставшийся без отдела связей с общественностью твиттер.