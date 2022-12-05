Інформація з'явилася 2 грудня ввечері у вигляді ланцюжка твітів від журналіста Метта Тайббі. Він прямо не вказує, що джерелом інформації є сам Маск, заявляючи лише про "внутрішні джерела" однак коментарі останнього на це явно натякають.

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З чого все почалося

Нагадаємо, у жовтні 2020 року, за три тижні до президентських виборів у США, видання The New York Post опублікувало статтю про ноутбук Хантера Байдена, сина ще тоді кандидата в президенти США Джо Байдена.

Комп'ютер журналістам приніс власник ремонтної майстерні в Делавері. При цьому інші видання не змогли підтвердити висновок про справжнього власника пристрою, бо його ексклюзивно надали тільки Post.

На ноутбуці знайшли електронні листи та файли, які показували, що Хантер торгував впливом на українських бізнесменів , а також 12-хвилинне відео, на якому він вживає наркотики та займається сексом.

, а також 12-хвилинне відео, на якому він вживає наркотики та займається сексом. Після того, як історія була опублікована, Twitter заборонив будь-кому публікувати посилання на неї чи надсилати її через пряме повідомлення. Соцмережа позначила цей матеріал як такий, що отриманий в результаті хакерського зламу комп'ютера. Крім того, обліковий запис Post було заблоковано на кілька днів з забороною публікувати будь-що.

Соцмережа, яка ще тоді не належала Ілону Маску, заявляла, що не може перевірити цю історію, натякнувши, що не довіряє Post. Однак варто зазначити, що перевірка новинних історій навряд чи колись взагалі входила до заявленої мети Twitter. Тому ця ситуація для спільноти швидше виглядала як навмисне втручання в політичний процес, ніж як спроба дізнатися правду й відгородити користувачів від дезінформації. Рішення Twitter поховати цю історію обернулось великим скандалом в американській політиці, тому згодом новий генеральний директор компанії Ілон Маск пообіцяв надати звіт щодо суперечливого рішення.

Що стало відомо

Тред Метта Тайббі містить скриншоти листування між керівництвом Twitter, членами кампанії Байдена та сторонніми політичними лідерами. У якийсь момент навіть з'являється "конфіденційне" повідомлення від заступника головного юрисконсульта Twitter.

Електронні листи свідчать про те, що команда Twitter намагається пояснити свою реакцію на статтю New York Post, у якій з'явилася новина про витік файлів з ноутбука Хантера Байдена, і чи було прийнято правильне рішення про модерацію.

На той час не було зрозуміло, чи були матеріали справжніми, тому Twitter вирішив заборонити посилання або зображення статті Post, посилаючись на свою політику щодо розповсюдження зламаних матеріалів. Компанія, за словами тодішнього керівника відділу довіри та безпеки Twitter Йоеля Рота, вирішила проявити обережність, "враховуючи уроки" минулого. Цей крок вже тоді викликав суперечки, насамперед серед республіканців, а також серед прихильників свободи слова, які були стурбовані рішенням Twitter про блокування інформації.

Маск, імовірно, сподівався, що злита інформація покаже, ніби співробітники Twitter (здебільшого вже колишні) "підло" вирішили діяти саме таким чином, щоб допомогти Джо Байдену перемогти на виборах, пише The Verge, однак ці повідомлення в основному показують, що команда обговорює, як доопрацювати та повідомити про складне рішення щодо модерації.

Я намагаюся зрозуміти політичну основу для позначення цієї історії як небезпечної. Чи будемо ми також позначати подібні історії як небезпечні?

– писав один з колишніх працівників відділу зв'язків з громадськістю.

Маск стверджує, що це є доказом втручання уряду, але це явно не так. Електронні листи не показують, як було прийнято початкове рішення – лише те, що після цього були електронні листи, в яких керівники Twitter обговорювали, чи був це правильний вибір. Тайббі також повідомляє, що Джек Дорсі, який на той час ще був генеральним директором Twitter, не знав про це рішення. Крім того, немає "жодних доказів причетності уряду до історії з ноутбуком".

Комусь доведеться змінити електронну адресу

Необережність журналіста Тайббі, схоже, розкрила особисті електронні адреси двох високопоставлених керівників Twitter. Один із них – Джек Дорсі, чию адресу видно на одному зі скриншотів. Зараз цей твіт уже видалено. Однак другий, який розкриває адресу Gmail представника соцмережі Ро Ханни, досі доступний. Останній підтвердив The Verge, що адреса справжня. В опублікованих скриншотах обоє – Дорсі та Ханна – критикують рішення про модерацію.

Наразі цю ситуацію не коментує ніхто – ні Джек Дорсі, ні Ро Ханна, ні твітер, який віднедавна залишився без відділу зв'язків із громадськістю.