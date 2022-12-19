Ілон Маск може бути близьким до завершення своєї роботи на посаді генерального директора Twitter. І питання навіть не в тому, що в його новому опитуванні може перемогти варіант "так", а в тому, що рішення, ймовірно, прийняте вже давно.
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Що відомо
Уночі мільярдер опублікував твіт із голосуванням для підписників, у якому запитав, чи варто йому покинути пост глави компанії. Варіатнів відповіді всього два: "так" і "ні." При цьому він пообіцяв дотримуватися результатів.
На момент написання цього матеріалу варіант "так" лідирує з результатом в понад 57 відсотків.
Однак варто пам'ятати, що такі опитування у випадку Маска часто є більше анонсами, ніж бажанням дізнатися думку користувачів.
- Раніше він запитував, чи варто йому купити твітер, а потім виявилося, що він уже це робить.
- У листопаді 2021 року він продав 10 відсотків своїх акцій Tesla після того, як поцікавився про це у своїх підписників, а більшість із них відповіла, що саме так варто й зробити. Тоді він написав: "Я буду дотримуватися результатів цього опитування, як би воно не пішло". Але журналісти The Wall Street Journal виявили, що він прийняв рішення продати акції ще у вересні. Таким чином опубліковане голосування не зіграло геть ніякої ролі й було формальністю.
Ілон Маск міг уже прийняти рішення про своє звільнення і, добре розуміючи, якою буде реакція аудиторії, опублікував ще одне формальне опитування, яке ні на що не вплине. Річ у тім, що купивши Twitter, підприємець через деякий час заявив, що не хоче бути главою соцмережі. Його присутність в керівництві компанією знадобиться лише у перехідний період, щоб стабілізувати її та направити в потрібне йому русло. Однак пізніше, як писало видання Reuters, Маск планував знайти собі заміну. Таких заяв було кілька, остання прозвучала в листопаді 2022 року.
Що ще цікавого в Twitter
- Як стало відомо, Twitter розблокує сторінки раніше забанених журналістів. Нагадаємо, соцмережа тихо ввела нові правила, заборонивши публікацію даних про місцерозташування будь-якої людини в реальному часі. Крім того, тепер не можна публікувати й посилання на ресурси, які це роблять. Журналісти публікували на своїх сторінках посилання на Mastodon та Facebook, де студент Джек Суїні запустив нові облікові записи для відстеження літака мільярдера. Детально про початок цієї історії ми розповіли в окремому матеріалі.
- Twitter неочікувано заборонив усі посилання на конкурентів – соцмережі Instagram, Mastodon, Facebook, Truth Social, Tribel, Nostr і Post. Це означає, що користувачі більше не можуть додавати посилання на свої профілі в інших соціальних мережах у блоці біографії в Twitter, а також не можуть розсилати твіти, що спрямовують користувачів перевіряти їхні акаунти поза твітером. Під заборону потрапило навіть просте розміщення імен користувачів. У повідомленні, що описувало ці зміни, Twitter заявляв, що вживатиме заходів проти користувачів, які порушують цю політику "як на рівні твітів, так і на рівні облікових записів". Пізніше обліковий запис @TwitterSafety видалив своє оголошення, а Ілон Маск вибачився, заявивши, що зміни в політиці компанії будуть винесені на голосування. Таким чином нове правило може не набрати чинності.