Ілон Маск може бути близьким до завершення своєї роботи на посаді генерального директора Twitter. І питання навіть не в тому, що в його новому опитуванні може перемогти варіант "так", а в тому, що рішення, ймовірно, прийняте вже давно.

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Що відомо

Уночі мільярдер опублікував твіт із голосуванням для підписників, у якому запитав, чи варто йому покинути пост глави компанії. Варіатнів відповіді всього два: "так" і "ні." При цьому він пообіцяв дотримуватися результатів.

На момент написання цього матеріалу варіант "так" лідирує з результатом в понад 57 відсотків.

Однак варто пам'ятати, що такі опитування у випадку Маска часто є більше анонсами, ніж бажанням дізнатися думку користувачів.

Раніше він запитував, чи варто йому купити твітер, а потім виявилося, що він уже це робить.

У листопаді 2021 року він продав 10 відсотків своїх акцій Tesla після того, як поцікавився про це у своїх підписників, а більшість із них відповіла, що саме так варто й зробити. Тоді він написав: "Я буду дотримуватися результатів цього опитування, як би воно не пішло". Але журналісти The Wall Street Journal виявили, що він прийняв рішення продати акції ще у вересні. Таким чином опубліковане голосування не зіграло геть ніякої ролі й було формальністю.

Ілон Маск міг уже прийняти рішення про своє звільнення і, добре розуміючи, якою буде реакція аудиторії, опублікував ще одне формальне опитування, яке ні на що не вплине. Річ у тім, що купивши Twitter, підприємець через деякий час заявив, що не хоче бути главою соцмережі. Його присутність в керівництві компанією знадобиться лише у перехідний період, щоб стабілізувати її та направити в потрібне йому русло. Однак пізніше, як писало видання Reuters, Маск планував знайти собі заміну. Таких заяв було кілька, остання прозвучала в листопаді 2022 року.

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