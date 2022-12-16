Для розуміння ситуації, потрібно згадати, що все почалося з чергового витка історії про літак. Видаливши сторінку @ElonJet, Маск увів нові правила та заявив, що відтепер публікація даних про місцезнаходження будь-якої людини в режимі реального часу є забороненою в твітері. А крім того, не можна поширювати посилання на сайти, які містять таку інформацію. Останнє закидає Маск заблокованим журналістам, звинувачуючи їх в "обході бану". Всі вони публікували посилання на сторінки в соцмережах Mastodon і Facebook, де розробник Джек Суїні запустив нові облікові записи для відстеження літака мільярдера, який віднедавна вже не є найбагатшим у світі.
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Свобода всім, крім журналістів
Twitter призупинив акаунти представників найвідоміших світових ЗМІ, включаючи:
- Райана Мака з The New York Times,
- Доні О'Саллівана з CNN,
- Дрю Гарвелла з The Washington Post,
- Мішу Лі з The Intercept,
- Метта Біндера з Mashable,
- Аарона Рупара і Тоні Вебстера.
Судячи з усього жоден з них не отримав ніяких попереджень чи листів електронною поштою.
Я не отримував жодних сповіщень від Twitter, окрім повідомлення у верхній частині моєї стрічки про те, що я назавжди заблокований і перебуваю в режимі "тільки для читання. Я поняття не маю, що могло послужити причиною цього,
– сказав виданню The Verge Аарон Рупар, який напередодні опублікував твіт з посиланнм на нову сторінку ElonJet на Facebook.
Аналогічне заявили в The New York Times.
Трохи згодом Ілон Маск створив опитування, у якому поцікавився думкою підписників про те, коли варто зняти бан з журналістів. Серед варіантів були "Зараз", "Завтра", "7 днів" та "Довше". На превеликий жаль самого Маска, більшість обрала перший варіант – розблокувати прямо зараз. Однак він, замість прийняти це, перезапустив голосування, заявивши, що варіантів відповідей "занадто багато". Нове опитування триватиме добу.
Старе та нове опитування Маска / Фото The Verge
Маск у Просторі та незручні питання
Репортерка BuzzFeed News Кеті Нотопулос вийшла в прямий ефір на Twitter Spaces, щоб обговорити раптові заборони.
Коли Простір набрав тисячі слухачів – у піковий момент їх кількість сягала 40 000 учасників – до них приєднався й сам Ілон Маск. Він спробував пояснити причини своїх дій, однак все пішло геть не так, як він планував. Річ у тім що деякі заблоковані журналісти, а саме Дрю Гарвелл та Метт Біндер, попри блокування змогли приєднатися до аудіотрансляції Кеті Нотопулос разом із @ElonJet. Гарвелл узяв слово й запитав Маска, чим поточне рішення заборонити акаунти, що поширюють інформацію про ElonJet, відрізняється від ситуації з ноутбуком Хантера Байдена.
Маск відповів Гарвеллу: "Використовуєш доксинг – будеш заблокований. Ось і все. Кінец історії". Після цієї відповіді підприємець швидко покинув Простір.
Доксинг – це збір та публікація особистої чи ідентифікуючої інформації про особу чи організацію. Для збору даних використовуються інтернет пошук, досліждення соціальних мереж, перевірка в публічно доступних базах даних та в незаконних. У цьому випадку Маск має на увазі сам процес відслідковування його літака за допомогою бота, який отримує інформацію з загальнодоступного джерела.
До побачення, Mastodon
В електронному листі до The Verge керівниця відділу довіри та безпеки Twitter Елла Ірвін вказала на оновлення політики, яке компанія зробила 15 грудня, заборонивши ділитися інформацією про місцезнаходження в реальному часі та ресурсами, які це роблять поза твітером.
Не називаючи будь-які конкретні акаунти, я можу підтвердити, що ми будемо призупиняти будь-які облікові записи, які порушують нашу політику конфіденційності і піддають ризику інших користувачів. Ми не робимо винятків із цієї політики для журналістів або будь-яких інших акаунтів,
– сказала Ірвін в електронному листі.
Сам Маск ще раніше в одному зі своїх твітів повідомив фактично про те саме, назвавши відслідковування його літака публікацєю "координатів убивства".
До "журналістів" застосовуються ті ж правила доксингу, що й до всіх інших. Вони опублікували моє точне місцезнаходження в режимі реального часу, фактично координати вбивства, що є (очевидним) прямим порушенням умов надання послуг Twitter, – написав Маск, узявши слово "журналістів" у лапки, імовірно наяткаючи, що журналістами він їх не вважає.
Під обмеження потрапила й соцмережа Mastodon, яка є значно менш популярним конкурентом Twitter. Нові правила забороняють публікувати посилання, що ведуть на сервери:
- Mastodon.social,
- Mastodon.lol,
- Mastodon.xyz,
- Mastodon.au,
- Mastodon.ie,
- Mastodon.scot,
- Mastodonapp.uk,
- Mastodon.world та інші.
Заблокованим виявився і сам обліковий запис соцмережі. Він також опублікував посилання на акаунт ElonJet на своєму ресурсі.