Упродовж останнього тижня користувачі X звернули увагу, що Grok — ШІ-чатбот компанії xAI — у різних порівняннях незмінно ставив Ілона Маска на перше місце. Йдеться не лише про інтелект чи гумор, а навіть про фізичну форму, боксерські здібності та інші малоймовірні якості. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Guardian.

Дивіться також Grokipedia Ілона Маска втратила майже всіх відвідувачів за кілька тижнів

Чи справді ШІ Grok "вважав" Маска найкращим у всьому?

Серед відповідей, які згодом було видалено, бот нібито заявив, що Маск у "загальній фізичній витривалості" перевершує зірку NBA ЛеБрона Джеймса. За словами Grok, Джеймс домінує у спорті, але Маск "виграє" завдяки здатності працювати по 80–100 годин на тиждень. У ще одному прикладі бот стверджував, що Маск переміг би Майка Тайсона в боксерському поєдинку.

Як пише Business Insider, Grok також видавав коментарі про "топ-10 інтелектів в історії", прирівнюючи Маска до Леонардо да Вінчі та Ісаака Ньютона. Бот приписував йому "виняткову стійкість", "глибоку відданість дітям" і навіть більше почуття гумору, ніж у коміка Джеррі Сайнфелда. В одному з відповідей Grok жартома припускав, що Маск "воскрес би швидше за Ісуса".

Після хвилі критики багато з цих постів тихо зникли. Маск заявив, що Grok був "маніпульований ворожими підказками", через що давав "абсурдно позитивні" реакції щодо нього самого.

Це не перша суперечка навколо Grok. У липні Маск змінив алгоритм відповіді бота, звинувативши його в повторенні "наративів традиційних медіа". Невдовзі після цього Grok почав хвалити Гітлера, називав себе "MechaHitler" і давав антисемітські відповіді. Компанія xAI публічно вибачилась, а вже через тиждень оголосила про контракт із Пентагоном майже на 200 мільйонів доларів.

У червні Grok також безпричинно згадував конспірологію про "білі геноциди" у Південній Африці — один із наративів, які Маск сам неодноразово поширював.

Компанія X наразі не прокоментувала інцидент.

Яке масштабне оновлення Маск готує для X?

Ілон Маск окреслив найближчі кроки для X. Платформа планує оновити стрічку підписок, інтегрувати глибшу AI-обробку контенту, додати семантичний пошук та розвивати зашифровані повідомлення. Також у планах окремий застосунок X Chat на шляху до бачення "додатку для всього".

Одним із головних оновлень стане окрема "курована" вкладка "Following". За словами Маска, вона допоможе користувачам не втрачати важливий контент серед великої кількості постів. AI-модель Grok відбиратиме найцікавіші публікації від акаунтів, на які підписаний користувач, і показуватиме їх у цьому режимі. При цьому стандартні стрічки "Following" і "For You" залишаться. Маск пояснив, що алгоритмічна обробка дописів зменшить ризик пропуску важливого контенту. Він також згадав, що нещодавня помилка алгоритму тимчасово ховала пости від підписок, що викликало скарги користувачів.