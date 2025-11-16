За даними аналітичної платформи Similarweb, після запуску в жовтні відвідуваність Grokipedia стрімко зросла, досягнувши піка 28 жовтня у понад 460 000 візитів у США, розповідає PCMag. Однак після цього почалося різке падіння, і наразі щоденний трафік становить близько 30 000 відвідувань, інформує 24 Канал.

Аналітик Similarweb Даніель Рід зазначив, що сайт втратив понад 90% свого пікового трафіку, що свідчить про складну боротьбу з "Вікіпедією" – дев'ятим за відвідуваністю сайтом у світі.

Якою мала бути Grokipedia і що пішло не так?

Grokipedia позиціюється як енциклопедія, що генерується штучним інтелектом, на відміну від "Вікіпедії", яку створює спільнота редакторів-волонтерів.

Ілон Маск раніше неодноразово критикував "Вікіпедію", називаючи її застарілою. Проте перша версія його проєкту викликала скепсис: у ній виявили статті, ймовірно, скопійовані у конкурента. Співзасновник "Вікіпедії" Ларрі Сенгер заявив, що система "страждає на галюцинації", а інші критики вказували на просування праворадикальних теорій та суб'єктивну подачу матеріалів.

У відповідь на критику команда xAI додала функцію, яка дозволяє користувачам пропонувати правки. Крім того, Маск анонсував, що коли проєкт стане достатньо хорошим, його перейменують на Encyclopedia Galactica на честь науково-фантастичних романів Айзека Азімова.

За його словами, це буде відкрите джерело, що міститиме квінтесенцію всіх знань, включаючи аудіо, зображення та відео.

Наскільки надійні джерела Grokipedia?

Нещодавнє дослідження вчених Корнелльського університету поставило під сумнів надійність Grokipedia як джерела інформації, повідомляє BARRONS. Вони виявили, що енциклопедія містить тисячі посилань на "сумнівні" та "проблемні" джерела.

Хоча Ілон Маск створював проєкт як альтернативу "Вікіпедії", звинувачуючи її в ідеологічній упередженості, вчені вважають, що Grokipedia має перекіс в інший бік.

Дослідники проаналізували кілька сотень тисяч статей і з'ясували, що на платформі практично відсутні обмеження щодо джерел. Серед них фігурують конспірологічний портал InfoWars, праворадикальні ЗМІ зі США та Індії, державні видання Китаю та Ірану, а також ресурси, що просувають псевдонауку. Зазначається, що Grokipedia не ставить під сумнів достовірність цих джерел.

Порівняно з "Вікіпедією", проєкт Маска в 3,2 раза частіше посилається на джерела, які англомовна спільнота "Вікіпедії" вважає "загалом ненадійними", і в 13 разів частіше – на повністю заблоковані нею ресурси.

При цьому багато статей Grokipedia досі є просто копіями матеріалів з "Вікіпедії". На висновки вчених у компанії xAI відповіли своїм звичним беззмістовним: "Традиційні ЗМІ брешуть".