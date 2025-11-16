По данным аналитической платформы Similarweb, после запуска в октябре посещаемость Grokipedia стремительно выросла, достигнув пика 28 октября в более 460 000 визитов в США, рассказывает PCMag. Однако после этого началось резкое падение, и сейчас ежедневный трафик составляет около 30 000 посещений, информирует 24 Канал.

Аналитик Similarweb Даниэль Рид отметил, что сайт потерял более 90% своего пикового трафика, что свидетельствует о сложной борьбе с "Википедией" – девятым по посещаемости сайтом в мире.

Какой должна была быть Grokipedia и что пошло не так?

Grokipedia позиционируется как энциклопедия, генерируемая искусственным интеллектом, в отличие от "Википедии", которую создает сообщество редакторов-волонтеров.

Илон Маск ранее неоднократно критиковал "Википедию", называя ее устаревшей. Однако первая версия его проекта вызвала скепсис: в ней обнаружили статьи, вероятно, скопированные у конкурента. Соучредитель "Википедии" Ларри Сэнгер заявил, что система "страдает галлюцинациями", а другие критики указывали на продвижение праворадикальных теорий и субъективную подачу материалов.

В ответ на критику команда xAI добавила функцию, которая позволяет пользователям предлагать правки. Кроме того, Маск анонсировал, что когда проект станет достаточно хорошим, его переименуют в Encyclopedia Galactica в честь научно-фантастических романов Айзека Азимова.

По его словам, это будет открытый источник, содержащий квинтэссенцию всех знаний, включая аудио, изображения и видео.

Насколько надежны источники Grokipedia?

Недавнее исследование ученых Корнелльского университета поставило под сомнение надежность Grokipedia как источника информации, сообщает BARRONS. Они обнаружили, что энциклопедия содержит тысячи ссылок на "сомнительные" и "проблемные" источники.

Хотя Илон Маск создавал проект как альтернативу "Википедии", обвиняя ее в идеологической предвзятости, ученые считают, что Grokipedia имеет перекос в другую сторону.

Исследователи проанализировали несколько сотен тысяч статей и выяснили, что на платформе практически отсутствуют ограничения по источникам. Среди них фигурируют конспирологический портал InfoWars, праворадикальные СМИ из США и Индии, государственные издания Китая и Ирана, а также ресурсы, продвигающие псевдонауку. Отмечается, что Grokipedia не ставит под сомнение достоверность этих источников.

По сравнению с "Википедией", проект Маска в 3,2 раза чаще ссылается на источники, которые англоязычное сообщество "Википедии" считает "в целом ненадежными", и в 13 раз чаще – на полностью заблокированные ею ресурсы.

При этом многие статьи Grokipedia до сих пор являются просто копиями материалов из "Википедии". На выводы ученых в компании xAI ответили своим привычным бессодержательным: "Традиционные СМИ врут".