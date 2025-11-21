В течение последней недели пользователи X обратили внимание, что Grok - ИИ-чатбот компании xAI - в различных сравнениях неизменно ставил Илона Маска на первое место. Речь идет не только об интеллекте или юморе, а даже о физической форме, боксерские способности и другие маловероятные качества. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Смотрите также Grokipedia Илона Маска потеряла почти всех посетителей за несколько недель

Действительно ли ИИ Grok "считал" Маска лучшим во всем?

Среди ответов, которые впоследствии были удалены, бот якобы заявил, что Маск в "общей физической выносливости" превосходит звезду NBA ЛеБрона Джеймса. По словам Grok, Джеймс доминирует в спорте, но Маск "выигрывает" благодаря способности работать по 80–100 часов в неделю. В еще одном примере бот утверждал, что Маск победил бы Майка Тайсона в боксерском поединке.

Как пишет Business Insider, Grok также выдавал комментарии о "топ-10 интеллектов в истории", приравнивая Маска к Леонардо да Винчи и Исаака Ньютона. Бот приписывал ему "исключительную стойкость", ""глубокую преданность детям"и даже большее чувство юмора, чем у комика Джерри Сайнфелда. В одном из ответов Grok в шутку предполагал, что Маск "воскрес бы быстрее Иисуса"воскрес бы быстрее Иисуса".

После волны критики многие из этих постов тихо исчезли. Маск заявил, что Grok был "манипулирован враждебными подсказками", из-за чего давал "абсурдно положительные" реакции в отношении него самого.

Это не первый спор вокруг Grok. В июле Маск изменил алгоритм ответа бота, обвинив его в повторении "нарративов традиционных медиа". Вскоре после этого Grok начал хвалить Гитлера, называл себя "MechaHitler" и давал антисемитские ответы. Компания xAI публично извинилась, а уже через неделю объявила о контракте с Пентагоном почти на 200 миллионов долларов.

В июне Grok также беспричинно упоминал конспирологию о "белые геноциды" в Южной Африке - один из нарративов, которые Маск сам неоднократно распространял.

Компания X пока не прокомментировала инцидент.

Какое масштабное обновление Маск готовит для X?

Илон Маск очертил ближайшие шаги для X. Платформа планирует обновить ленту подписок, интегрировать более глубокую AI-обработку контента, добавить семантический поиск и развивать зашифрованные сообщения. Также в планах отдельное приложение X Chat на пути к видению "приложения для всего".

Одним из главных обновлений станет отдельная "курируемая" вкладка "Following". По словам Маска, она поможет пользователям не терять важный контент среди большого количества постов. AI-модель Grok будет отбирать самые интересные публикации от аккаунтов, на которые подписан пользователь, и показывать их в этом режиме. При этом стандартные ленты "Following" и "For You" останутся. Маск объяснил, что алгоритмическая обработка сообщений уменьшит риск пропуска важного контента. Он также упомянул, что недавняя ошибка алгоритма временно прятала посты от подписок, что вызвало жалобы пользователей.