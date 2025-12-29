В 2025 году цифровая инфраструктура стала отдельной линией устойчивости страны. Связь, интернет, резервное питание, скорость развертывания сетей – все это напрямую влияет на безопасность, мобильность и способность государства работать в условиях российской агрессии. Отдельная тема – электроснабжения инфраструктуры во время обесточиваний, вызванных вражескими обстрелами энергетики.

Для Минцифры 2025-й был годом сложных, но структурных решений – от стратегического планирования до точечных изменений в регуляции, которые дали быстрый и измеряемый эффект. Государство зафиксировало долгосрочное видение развития электронных коммуникаций, одновременно убрав барьеры, годами тормозившие строительство и модернизацию сетей. Параллельно отрасль научилась работать в условиях системных атак на энергетику.

В этом материале 24 Канала Станислав Прибитько, заместитель министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры, рассказывает о том, как менялась устойчивость связи во время блэкаутов, почему дерегуляция стала ключом к восстановлению сетей и какие технологии – от xPON до Direct to Cell – уже сейчас меняют представление о доступности связи.

Какие достижения 2025 года?

Какие ключевые инфраструктурные проекты и достижения 2025 года вы считаете важнейшими для страны?

2025 год стал стимулирующим для телеком-отрасли, мы одновременно работали над развитием инфраструктуры, эффективностью регуляторных решений и усилением устойчивости связи.

Прежде всего это принятие Стратегии развития электронных коммуникаций до 2030 года. Это первый комплексный документ, который четко определяет, как государство вместе с операторами восстанавливает и развивает мобильную и фиксированную связь. В фокусе – устойчивость сетей, их восстановление и расширение покрытия связью. К 2030 году Стратегия предусматривает полное восстановление поврежденных сетей, обеспечение доступа к гигабитному интернету для 75% домохозяйств, а также увеличение покрытия мобильным интернетом до 98% населения, 95% вдоль автомобильных дорог и 75% вдоль железнодорожных путей. По нашим оценкам, реализация Стратегии даст стране дополнительные 56 млрд гривен ВВП.

Второй важный шаг – это новые законодательные изменения. В частности, постановление №555 и Закон № 4321, которые существенно ускорили строительство базовых станций. Благодаря постановлению уже в 2025 году операторы получили 95 разрешений за 25 дней, а не за 2 года, как это было раньше. Закон № 4321 ввел земельный сервитут как альтернативу аренде участка, что является более быстрым и простым способом для получения участка в пользование.

Также закон 4670-IX – это еще один важный шаг в развитии телекома, поскольку устанавливает на законодательном уровне показатель скорости Интернета, а также возможность привлечения пользователей к проверке качества связи через speed-тесты. Кроме этого, национальный роуминг останется и после военного положения, он будет работать в чрезвычайной ситуации.

Приняли новые правила электронных коммуникационных услуг, которые позволили операторам блокировать спам-звонки. За первые 2 месяца работы операторами было заблокировано 41 366 номеров-спамеров. Украинцам больше не приходится тратить время на нежелательные звонки от финансовых учреждений или маркетинговых компаний.

Третий блок – устойчивость сетей. На конец 2025 года 100% базовых станций оснащены аккумуляторами, а количество станций с генераторами начало системно расти. Это фундамент для связи во время веерных отключений и возможных блэкаутов. Также мы видим активное развитие оптических сетей: сегодня к xPON, оптоволоконному Интернету, который позволяет оставаться на связи более 72 часов, уже подключились 52,5% украинцев.

Отдельно стоит отметить запуск Direct to Cell – технологии, позволяющей смартфонам подключаться напрямую к спутникам для обмена SMS там, где нет наземного покрытия. За первые недели более 2 миллионов украинцев отправили и получили более 540 тысяч SMS благодаря спутниковой технологии компании Space Х.

Станислав Прибытько

Как выросла устойчивость к блэкаутам?

Как в 2025-м изменилась устойчивость и доступность инфраструктуры в условиях российских атак и блэкаутов: какие уроки извлекли по резервированию и восстановлению услуг?

В 2025 году телеком-сети стали значительно выносливее, чем в начале полномасштабной войны. Сегодня 100% базовых станций могут работать на аккумуляторах не менее 4–6 часов в условиях отключения электроэнергии, из них 92% – до 6–8 часов, а более четверти оснащены генераторами, что позволяет работать более 72 часов.

Однако сейчас операторы мобильной связи активно работают над тем, чтобы увеличить процент базовых станций именно на генераторах. В ноябре операторы уже законтрактовали для этого 15 тысяч генераторов, которые поэтапно завозят в Украину.

На что будет направлен технический фокус в 2026 году: какие конкретные работы или населенные пункты имеют первоочередное значение и какие временные показатели вы ставите?

Главный приоритет – полная реализация решений по устойчивости связи. Параллельно в 2026 году в Украине будет запущен пилотный запуск технологии 5G. Первые города – Львов, Бородянка и Харьков, далее – Киев и Одесса.

Для того чтобы понимать реальное состояние сетей мобильной и фиксированной связи и проблемы, с которыми сталкивается отрасль и абоненты, мы продолжим посещать регионы, особенно прифронтовые, и на основе этого принимать более эффективные государственные решения. В конце декабря мы с командой посетили Краматорск, где встретились с провайдерами, которые удерживают и восстанавливают связь под обстрелами. Мы получили информацию, которая позволит нам принимать эффективные решения для прифронтовых территорий, поскольку невозможно понять ситуацию со связью в селах и в прифронтовых территориях, находясь в Киеве.

Также в фокусе будет подключение всех больниц и школ к оптическому интернету по технологии xPON, чтобы они оставались на связи даже во время обесточивания. И, конечно, выполнения операторами мобильной связи требований лицензий, которые они получили в ноябре 2024 года, по покрытию международных автодорог до осени 2026 года и национальных – до конца 2026-го.



Станислав Прибытько (в центре)

Насколько в 2025 году украинский телеком стал более устойчивым и насколько сфера зависима от поставок компонентов и инфраструктурных решений?

2025 год показал, что украинский телеком научился быстро адаптироваться к условиям усиленного обстрела энергетической инфраструктуры. Наибольшая потребность сейчас – в энергетическом оборудовании, а именно генераторах, поскольку они позволяют работать базовым станциям более 72 часов.

В свою очередь, мы разработали постановление Кабинета министров Украины, что позволяет, коммунальным предприятиям привлекать своих работников к обслуживанию генераторов операторов. Это позволит питать большее количество базовых станций, поскольку законтрактовано большое количество генераторов.

Если в 2022 году базовые станции выключались через 1 – 2 часа без света, то сейчас все они работают на резервных аккумуляторах не менее 4 – 6 часов, а на генераторах до 3-х суток. Примером устойчивости в блэкаут является кризисная ситуация, которая произошла в Одесской области, в ночь на 13 декабря был один из самых массированных российских обстрелов региона. Тогда доступность мобильной связи в Одессе достигла критических 30% в первый день после обстрела, но уже дальше инженерам мобильных операторов удалось поднять этот показатель до 60%. В области ситуация была более стабильной – там работало более 87% сети. Аварийные бригады операторов регулярно выезжали с передвижными генераторами, чтобы "зарядить" базовые станции, срочно переместили в Одесскую область дополнительные 66 генераторов и 18 аварийных бригад из других регионов. ГСЧС также поддерживали сеть своими генераторами и личным составом для запитки базовых станций, а для операторов создали "зеленые коридоры" на АЗС.

Важную роль в стабильности связи играет и фиксированная связь: оптоволоконные сети могут обеспечивать интернет более 72 часов при условии резервного питания у абонента. Осенью, на фоне новых атак по энергетике, украинцы уже сделали выбор в пользу технологии хРON: доля заявок на подключение технологии выросла у провайдеров с 45% до 77%.

Как будет развиваться телеком дальше?

Какие инфраструктурные решения, заложены в 2025-м, вы считаете критически важными именно для развития цифровых сервисов в 2026 году?

Один из ключевых факторов – дерегуляция. В 2025 году мы убрали лишнюю бюрократию, что позволяет операторам быстрее строить сети там, где это нужно людям. В результате количество земельных участков, полученных операторами благодаря упрощенным процедурам Минцифры (Закон №4321, постановление КМУ № 555, абз. 2 и 3 п. 271.2 ст. 271 НКУ) составляет 420 участков. В процессе заключения договоров по состоянию на 20 декабря еще дополнительно 132 участка.



Станислав Прибытько

Среди других факторов – такие:

создание Координационного штаба связи, который работает как единый центр, реагирующий на риски для коммуникационных сетей во время обесточивания.

закон №4670-IX, отменяющий мораторий на проверку лицензий, которые операторы получили в ноябре 2024 года. Это позволит улучшить качество связи в сельской местности и на автодорогах.

подписан Закон 4670-IX, который предусматривает, что скорость интернета стала показателем качества, предельный уровень которого операторы должны обеспечивать для своих абонентов. Украинцы смогут сами проверять, соблюдает ли его оператор. Уже в 2026 году мы будем работать над приказом, который установит конкретные ее минимальные уровни.

в декабре было принято решение о создании в Дії карты покрытия хРON. В приложении будет возможность проверить есть ли рядом энергонезависимая сеть интернета, кто из провайдеров обслуживает этот дом, и время работы во время обесточиваний. В январе начнется сбор информации и наполнение карты, как только она будет сформирована ее откроют в доступ для украинцев.

И, конечно, фундаментом остается Стратегия развития до 2030 года. Это дорожная карта, по которой телеком-отрасль будет двигаться все последующие годы.