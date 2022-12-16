Для понимания ситуации, нужно вспомнить, что все началось с очередного витка истории о самолете. Удалив страницу @ElonJet, Маск ввел новые правила и заявил, что теперь публикация данных о местонахождении любого человека в режиме реального времени запрещена в твиттере. Кроме того, нельзя распространять ссылки на сайты, содержащие такую информацию. Именно последнее Маск вменяет заблокированным журналистам, обвиняя их в "обходе бана". Все они публиковали ссылки на страницы в соцсетях Mastodon и Facebook, где разработчик Джек Суини запустил новые учетные записи для отслеживания самолета миллиардера, который с недавних пор уже не самый богатый в мире.

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Свобода всем, кроме журналистов

Twitter приостановил аккаунты представителей самых известных мировых СМИ, включая:

Райана Мака из The New York Times,

Дони О'Салливана из CNN,

Дрю Гарвелла из The Washington Post,

Мишу Ли из The Intercept,

Мэтта Биндера из Mashable,

Аарона Рупара и Тони Уэбстера.

Судя по всему, ни один из них не получил никаких предупреждений или писем по электронной почте.

Я не получал уведомлений от Twitter, кроме сообщения в верхней части моей ленты о том, что я навсегда заблокирован и нахожусь в режиме "только для чтения. Я понятия не имею, что могло послужить причиной этого,

– сказал изданию The Verge Аарон Рупар, который накануне опубликовал твит со ссылкой на новую страницу ElonJet на Facebook.

Аналогично заявили в The New York Times.

Чуть позже Илон Маск создал опрос, в котором поинтересовался мнением подписчиков о том, когда следует снять бан с журналистов. Среди вариантов были "Сейчас", "Завтра", "7 дней" и "Дольше". К большому сожалению самого Маска, большинство избрало первый вариант – разблокировать прямо сейчас. Однако он, вместо того чтобы принять это, перезапустил голосование, заявив, что вариантов ответов "слишком много". Новый опрос продлится сутки.



Старый и новый опрос Маска / Фото The Verge

Маск в Пространстве и неудобные вопросы

Репортер BuzzFeed News Кэти Нотопулос вышла в прямой эфир на Twitter Spaces, чтобы обсудить внезапные запреты.

Twitter Spaces или Пространства – это аналог основной функции соцсети Clubhouse, где авторы проводят прямые эфиры в аудиоформате. К ним могут присоединяться слушатели и новые спикеры. Также доступна запись и последующее воспроизведение.

Когда Пространство набрало тысячи слушателей – в пиковый момент их количество достигало 40 000 участников – к ним присоединился и сам Илон Маск. Он попытался объяснить причины своих действий, однако все пошло совсем не так, как он планировал. Дело в том, что некоторые заблокированные журналисты, а именно Дрю Гарвелл и Мэтт Биндер, несмотря на блокировку смогли присоединиться к аудиотрансляции Кэти Нотопулос вместе с @ElonJet. Гарвелл взял слово и спросил Маска, чем текущее решение запретить аккаунты, распространяющие информацию об ElonJet, отличается от ситуации с ноутбуком Хантера Байдена.

Напомним, недавно Маск решительно осудил факт блокировки страницы и статьи The New York Post о потерянном ноутбуке и его противоречивых файлах. Пользуясь своим новым положением и доступом, глава соцсети опубликовал так называемые "файлы твиттера", которые, по его мнению, разоблачали тогдашнее руководство компании в сотрудничестве с правительством США и помощи Джо Байдену выиграть выборы, хотя об этом в слитых документах речь не шла.

Маск ответил Гарвеллу: "Используешь доксинг – будешь заблокирован. Вот и все. Конец истории". После этого ответа предприниматель быстро покинул Пространство.

Доксинг – это сбор и публикация личной или идентифицирующей информации о личности или организации. Для сбора данных используются интернет поиск, исследование социальных сетей, проверка в публично доступных базах данных и незаконных. В этом случае Маск подразумевает сам процесс отслеживания его самолета с помощью бота, получающего информацию из общедоступного источника.

Самое интересное, что после этого функция Twitter Spaces вообще исчезла из мобильного приложения. Как отмечает Bloomberg, проблемы начались еще во время трансляции. Маск, вероятно, обидевшись на журналистов, просто отдал приказ отключить функцию Пространств, что привело к выходу всех участников. Теперь при нажатии на синюю кнопку создания публикации пользователь сразу попадает на страницу написания текстового твита, хотя раньше мог выбрать обычный твит, изображение, gif или Пространство. Компания объяснила это "устранением старой программной ошибки", заявив, что "завтра все будет работать".

До свидания, Mastodon

В электронном письме The Verge руководитель отдела доверия и безопасности Twitter Элла Ирвин указала на обновление политики, которое компания сделала 15 декабря, запретив делиться информацией о местонахождении в реальном времени и ресурсами, которые это делают вне твиттера.

Не называя какие-либо конкретные аккаунты, я могу подтвердить, что мы будем приостанавливать любые аккаунты, которые нарушают нашу политику конфиденциальности и подвергают риску других пользователей. Мы не делаем исключений из этой политики для журналистов или каких-либо других аккаунтов,

– сказала Ирвин в электронном письме.

Сам Маск еще раньше в одном из своих твитов сообщил фактически о том же, назвав отслеживание его самолета публикацией "координатов убийства".

The posted my exact real-time location, basically assassination coordinates, in (obvious) direct violation of Twitter terms of service - Elon Musk (@elonmusk) December 16, 2022

К "журналистам" применяются те же правила доксинга, что и ко всем остальным. Они опубликовали мое точное местонахождение в режиме реального времени, фактически координаты убийства, являющиеся (очевидным) прямым нарушением условий предоставления услуг Twitter, – написал Маск, взяв слово "журналистам" в кавычки, предположительно намекая, что журналистами он их не считает.

При этом следует отметить, что изменение правил конфиденциальности в твиттере произошло внезапно и без должного объявления – пользователи, включая журналистов, просто не могли знать об этом обновлении, чтобы избежать публикации запрещенного теперь контента.

Под ограничение попала и соцсеть Mastodon, которая является гораздо менее популярным конкурентом Twitter. Новые правила запрещают публиковать ссылки, ведущие на серверы:

Mastodon.social,

Mastodon.lol,

Mastodon.xyz,

Mastodon.au,

Mastodon.ie,

Mastodon.scot,

Mastodonapp.uk,

Mastodon.world и другие.

Заблокированной оказалась и сама учетная запись соцсети. Она также опубликовала ссылку на аккаунт ElonJet на своем ресурсе.