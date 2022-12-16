Для понимания ситуации, нужно вспомнить, что все началось с очередного витка истории о самолете. Удалив страницу @ElonJet, Маск ввел новые правила и заявил, что теперь публикация данных о местонахождении любого человека в режиме реального времени запрещена в твиттере. Кроме того, нельзя распространять ссылки на сайты, содержащие такую информацию. Именно последнее Маск вменяет заблокированным журналистам, обвиняя их в "обходе бана". Все они публиковали ссылки на страницы в соцсетях Mastodon и Facebook, где разработчик Джек Суини запустил новые учетные записи для отслеживания самолета миллиардера, который с недавних пор уже не самый богатый в мире.
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Свобода всем, кроме журналистов
Twitter приостановил аккаунты представителей самых известных мировых СМИ, включая:
- Райана Мака из The New York Times,
- Дони О'Салливана из CNN,
- Дрю Гарвелла из The Washington Post,
- Мишу Ли из The Intercept,
- Мэтта Биндера из Mashable,
- Аарона Рупара и Тони Уэбстера.
Судя по всему, ни один из них не получил никаких предупреждений или писем по электронной почте.
Я не получал уведомлений от Twitter, кроме сообщения в верхней части моей ленты о том, что я навсегда заблокирован и нахожусь в режиме "только для чтения. Я понятия не имею, что могло послужить причиной этого,
– сказал изданию The Verge Аарон Рупар, который накануне опубликовал твит со ссылкой на новую страницу ElonJet на Facebook.
Аналогично заявили в The New York Times.
Чуть позже Илон Маск создал опрос, в котором поинтересовался мнением подписчиков о том, когда следует снять бан с журналистов. Среди вариантов были "Сейчас", "Завтра", "7 дней" и "Дольше". К большому сожалению самого Маска, большинство избрало первый вариант – разблокировать прямо сейчас. Однако он, вместо того чтобы принять это, перезапустил голосование, заявив, что вариантов ответов "слишком много". Новый опрос продлится сутки.
Старый и новый опрос Маска / Фото The Verge
Маск в Пространстве и неудобные вопросы
Репортер BuzzFeed News Кэти Нотопулос вышла в прямой эфир на Twitter Spaces, чтобы обсудить внезапные запреты.
Когда Пространство набрало тысячи слушателей – в пиковый момент их количество достигало 40 000 участников – к ним присоединился и сам Илон Маск. Он попытался объяснить причины своих действий, однако все пошло совсем не так, как он планировал. Дело в том, что некоторые заблокированные журналисты, а именно Дрю Гарвелл и Мэтт Биндер, несмотря на блокировку смогли присоединиться к аудиотрансляции Кэти Нотопулос вместе с @ElonJet. Гарвелл взял слово и спросил Маска, чем текущее решение запретить аккаунты, распространяющие информацию об ElonJet, отличается от ситуации с ноутбуком Хантера Байдена.
Маск ответил Гарвеллу: "Используешь доксинг – будешь заблокирован. Вот и все. Конец истории". После этого ответа предприниматель быстро покинул Пространство.
Доксинг – это сбор и публикация личной или идентифицирующей информации о личности или организации. Для сбора данных используются интернет поиск, исследование социальных сетей, проверка в публично доступных базах данных и незаконных. В этом случае Маск подразумевает сам процесс отслеживания его самолета с помощью бота, получающего информацию из общедоступного источника.
До свидания, Mastodon
В электронном письме The Verge руководитель отдела доверия и безопасности Twitter Элла Ирвин указала на обновление политики, которое компания сделала 15 декабря, запретив делиться информацией о местонахождении в реальном времени и ресурсами, которые это делают вне твиттера.
Не называя какие-либо конкретные аккаунты, я могу подтвердить, что мы будем приостанавливать любые аккаунты, которые нарушают нашу политику конфиденциальности и подвергают риску других пользователей. Мы не делаем исключений из этой политики для журналистов или каких-либо других аккаунтов,
– сказала Ирвин в электронном письме.
Сам Маск еще раньше в одном из своих твитов сообщил фактически о том же, назвав отслеживание его самолета публикацией "координатов убийства".
К "журналистам" применяются те же правила доксинга, что и ко всем остальным. Они опубликовали мое точное местонахождение в режиме реального времени, фактически координаты убийства, являющиеся (очевидным) прямым нарушением условий предоставления услуг Twitter, – написал Маск, взяв слово "журналистам" в кавычки, предположительно намекая, что журналистами он их не считает.
Под ограничение попала и соцсеть Mastodon, которая является гораздо менее популярным конкурентом Twitter. Новые правила запрещают публиковать ссылки, ведущие на серверы:
- Mastodon.social,
- Mastodon.lol,
- Mastodon.xyz,
- Mastodon.au,
- Mastodon.ie,
- Mastodon.scot,
- Mastodonapp.uk,
- Mastodon.world и другие.
Заблокированной оказалась и сама учетная запись соцсети. Она также опубликовала ссылку на аккаунт ElonJet на своем ресурсе.