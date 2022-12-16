Как сообщал 24 канал, студент, которому на тот момент было 19 лет, запустил несколько учетных записей в твиттере, где автоматический бот публиковал информацию о расположении самолетов Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса и ряда других богачей – всего 14 человек. Главе Tesla, SpaceX и теперь Twitter это не понравилось. Он назвал это "прямой угрозой его личной безопасности" и попытался откупиться, заплатив за свою конфиденциальность. История тогда завершилась фактически ничем: после непродолжительной переписки Маск просто добавил разработчика программы Джека Суини в личный "черный список". Однако теперь, став собственником соцсети, он получил несколько больше власти.

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Что происходит

Прежде всего стоит упомянуть, что Маск раньше обещал не применять никаких ограничений к странице @ElonJet. Однако снова сделал все наоборот. Как пишет The Verge, заблокированы также другие учетные записи, которыми руководил Джек Суини.

Еще до блокировки разработчик оставил на своей странице твит, в котором заявил, что Twitter "тихо ограничил доступ" к трекеру самолетов. Речь идет не об обычном бане, а о "теневом", при котором страница исчезает из поиска, рекомендаций и ленты, но сохраняет возможность публиковать сообщения. В подтверждение Суини опубликовал скриншот якобы рабочей переписки команды Twitter в Slack:



Скриншот якобы внутреннего чата Twitter / Фото Джека Суини

Непонятно, как Суин получил этот скриншот, но на нем можно увидеть, что руководитель службы доверия и безопасности Элла Ирвин просит свою команду немедленно применить к странице "тяжелую фильтрацию видимости". После этих действий аккаунт @ElonJet стало труднее найти в поиске или рекомендациях соцсети.

Прошла еще неделя и учетная запись была полностью заблокирована. При этом Суини получил стандартное письмо о прекращении действия аккаунта. Почему был выдан перманентный бан, не объясняется, однако такие действия явно противоречат заявлениям Илона Маска о "свободе слова".

Илон Маск подает в суд

Впоследствии миллиардер заявил в новом сообщении, что собирается подать в суд на Джека Суини.

Резкую смену мнения Маск объяснил тем, что за его семьей якобы начали следить. Как пример, он опубликовал ролик, на котором виден неизвестный мужчина в маске. По словам нового главы соцсети, "сумасшедший преследователь" ехал за автомобилем его сына, думая, что в ней был сам Маск. Впоследствии тот "заблокировал машину и залез на капот".

Против Суини и организаций, поддержавших причинение вреда моей семье, начат судебный процесс,

– говорится в твите.

Маск заявил, что каждая учетная запись, отслеживающая и публикующая информацию о местонахождении любого в режиме реального времени, будет приостановлена, поскольку это является нарушением физической безопасности. Это касается также и размещения ссылок на сайты с информацией о местонахождении в реальном времени.

При этом публикация информации о местонахождении "с небольшим опозданием" не является проблемой безопасности, поэтому не нарушит правила соцсети.

Какими будут требования к Джеку Суини пока неясно.